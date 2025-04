Riorganizzazione delle superiori a Piazza, anche la CISL incontra il presidente della Provincia: "Fondamentale ascoltare il personale scolastico"

La riorganizzazione delle scuole superiori è stata al centro di un confronto aperto tra i sindacati e il sindaco di Mondovì e presidente della Provincia, Luca Robaldo che ha dialogato sia con la FLC CGIL Cuneo che con i referenti regionali e provinciali della CISL Scuola Claudia Zanella, Carlo Cervi e Giorgio Bistolfi, nella mattinata di lunedì 28 aprile.

Oggetto dell'incontro, appunto, il nuovo assetto per la riorganizzazione delle sedi scolastiche superiori della città di Mondovì oltre che il tema del dimensionamento della rete scolastica provinciale, così come richiesto da Regione e Ministero dell'Istruzione.

Per quanto concerne questo secondo tema si svolgerà a breve una riunione informale fra le sigle sindacali coinvolte e il consigliere provinciale delegato all'Istruzione. A riguardo della riorganizzazione delle sedi scolastiche delle scuole superiori della città di Mondovì, la CISL Scuola ha indetto per martedì 6 maggio una prima assemblea del personale del Liceo Vasco Beccaria Govone.

"La riunione - spiegano dalla CISL Scuola - sarà utile per fornire le corrette informazioni sia al corpo docente sia al personale ATA ed i suoi esiti saranno oggetto, poi, di una ulteriore confronto con la Provincia".

"È fondamentale - chiarisce il Segretario Giorgio Bistolfi - ascoltare il personale e riportare le diverse narrazioni all’interno degli spazi che lo stesso CCNL ci riserva; le assemblee sindacali rappresentano un momento di democrazia e una preziosa occasione di confronto".

Aggiunge Claudia Zanella: “La nostra azione sindacale con e per la scuola ci impone da dare il giusto protagonismo ai diversi attori, nel rispetto delle istituzioni e dei decisori politici con i quali continueremo a conservare un dialogo proficuo per trovare soluzioni".

A questa assemblea seguiranno altri momenti di ascolto dedicati alle diverse scuole del territorio monregalese.

Il tema era emerso nel corso di un incontro, presso la Casa delle associazioni, lo scorso aprile, occasione in cui il sindaco aveva chiesto ai licei di trasferire un corso alla Polveriera, lasciando così la possibilità all'Alberghiero di riunirsi in piazza IV Novembre. Poi, nel corso di un successivo confronto, il dirigente Bruno Gabetti aveva avanzato l'ipotesi di trasferire tutti i licei in parte alle ex Rolfi e in parte alla nuova scuola della Polveriera, proposta che non è stata accolta e alla quale si è opposto l'intero collegio docenti.

In merito alla situazione, il sindaco, contattato dalla nostra redazione spiega: "Sono rammaricato e un po' deluso per la confusione che si è generata attorno a questa vicenda, che spero possa risolversi al meglio. Ho massimo rispetto per i docenti e per il personale scolastico".