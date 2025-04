Savigliano, cercasi lettori per “Omaggio a Santorre”

In occasione della Festa della Cultura Saviglianese verrà dedicato un evento alla figura di Santorre di Santa Rosa, ricordata quest'anno a 200 anni dalla scomparsa. Si tratta di “Omaggio a Santorre”, momento in cui tutti coloro che lo desiderano potranno pubblicamente leggere brevi pezzi scelti dai suoi scritti riportando l'eroe risorgimentale ad una dimensione di quotidianità.

Nel pomeriggio di sabato 24 maggio, alle 15.30, piazza Turletti diventerà il palco dal quale, chi vorrà partecipare, esprimerà un pensiero di Santorre, permettendo così a se stesso di conoscere meglio il personaggio e di farlo conoscere ad altri.

Per partecipare occorre inviare fin da ora una richiesta via e-mail all'Ufficio turistico: iat.savigliano@coopculture.it. Verrà inviato ai lettori il testo individuato per loro, al fine di poterlo leggere e fare proprio prima dell’evento.

"L'importante patrimonio di diari, lettere e pubblicazioni di Santorre, suggerisce una serie di temi e curiosità e dà voce a diversi stati d'animo – spiegano dall'assessorato alla cultura –. Ogni lettore leggerà la sua parte componendo così tutti insieme una sequenza di voci ad omaggiare l'illustre saviglianese".

I numeri dei lettori sono limitati.