Buona Giornata Internazionale della Danza dalla scuola ArteDanza di Donatella Poggio

«Si dice spesso che la danza può esprimere l’indicibile. Gioia, dolore e disperazione diventano visibili; espressioni incarnate della nostra comune fragilità. In questo modo, la danza può risvegliare l’empatia, ispirare gentilezza e suscitare il desiderio di curare anziché di fare del male».

È con il messaggio del ballerino e coreografo Mikhail Baryshnikov, che si apre la Giornata Internazionale della Danza 2025 in calendario il 29 aprile e istituita dall’International Dance Council dell’Unesco nel 1982.

L’obiettivo principale è quello di celebrare l’ingegno e l’espressività creativa di questa disciplina, che con il suo linguaggio comune attraversa tutte le frontiere. La data è scelta in onore di Jean-Georges Noverre nato a Parigi proprio il 29 aprile 1727, che fu il più grande coreografo della sua epoca e il creatore del balletto moderno.

Dalla scuola ArteDanza di Bra raccontiamo la storia di un’arte che fino al XV secolo ha lasciato tracce labili. Per poi, nei secoli successivi e dal Novecento fino ad oggi, incarnarsi e diffondersi in forme e testimonianze sempre nuove e diverse, al passo con tempi dominati dagli strumenti tecnologici.

Forma d’arte o ispirazione di vita? Per la ballerina braidese Donatella Poggio la danza è tutte e due le cose. Se c’è una donna che può insegnare la nobile arte della danza è lei. Anche se quello che può insegnare è molto di più, ovvero come pochi e semplici passi possano diventare armonia assoluta.

Perché la danza è poesia dell’anima, un esercizio di fantasia con alla base un forte impegno per la concretezza, pura suggestione di corpi sinuosi e bellezze vellutate. Una vita vissuta all’insegna dell’entusiasmo e di una passione che l’ha portata a fondare ArteDanza.

I riconoscimenti non mancano e l’ultimo in ordine di tempo arriva dal Concorso Internazionale “Ferrara in Danza” dello scorso 17 aprile con i seguenti risultati: 2° classificato (categoria gruppo junior modern) “Abbi cura di me” con gli interpreti del corso accademico avanzato moderno, per la coreografia di Vittoria Morino, più borsa di studio per un workshop a Roma, consegnata dal maestro coreografo Mauro Astolfi; 3° classificato (categoria duo senior contemporaneo) “Detachment” con interpreti le sorelle Vittoria ed Elena Morino, coreografia di Donatella Poggio per un successo tutto in famiglia.

E al cospetto dell’emotiva bellezza di uno spettacolo della sua scuola, l’invito di Voltaire diventa l’unica via da seguire: «Lasciate leggere e lasciate danzare; questi due divertimenti non potranno mai fare del male al mondo».

Auguriamo a tutti gli allievi, maestri, danzatori, spettatori e appassionati, una buona giornata internazionale della danza!