Alba: nuova modifica per migliorare la viabilità sulla tangenziale durante il cantiere Anas

Dopo il sopralluogo del 24 aprile con il Comune di Alba e la Provincia di Cuneo, Anas ha accolto la nuova proposta di modifica alla cantierizzazione in uscita da Alba per cercare di alleggerire il traffico durante i lavori sulla tangenziale.

La proposta delle Amministrazioni provinciale e comunale finalizzata alla mitigazione delle criticità legate all’immissione del traffico dallo svincolo di Alba Centro/C.so Europa in direzione Asti e per superare l’attuale assetto a monocorsia, consiste nella realizzazione di due corsie parallele sulla tangenziale fino al ponte strallato:

- la corsia di sinistra che convoglierà il traffico in direzione Asti/A33;

- la corsia di destra in direzione Torino/Bra.

Per modificare ed integrare la segnaletica verticale ed orizzontale sulla SP3bis in prossimità del cantiere sulla tangenziale di Alba dalle ore 21.00 di stasera, mercoledì 30 aprile, alle ore 6.00 di domani, giovedì 1° maggio, è istituita l’uscita obbligatoria del traffico proveniente da Roddi verso Alba Centro/C.so Europa e la chiusura al traffico della carreggiata in direzione Asti dell’asta principale della SP3bis compreso il ramo di svincolo in direzione Asti da Alba Centro/C.so Europa.

Il cantiere avrà una durata stimata da Anas di 18 mesi durante i quali i lavori procederanno su più lotti contemporaneamente al fine di ottimizzare i tempi per il ripristino della viabilità ordinaria.

Gli interventi in programma prevedono lavorazioni di ripristino e rinforzo dell’impalcato metallico, la sostituzione dei relativi appoggi con locali consolidamenti delle elevazioni e la sostituzione dei giunti di dilatazione sulle 56 campate della sopraelevata e sulle 32 campate delle rampe di competenza Anas.