Sopralluogo al cantiere “Serra degli Ulivi” a Chiusa di Pesio

Lunedì 5 maggio, alle 8, è in programma un nuovo sopralluogo al cantiere dell’Invaso “Serra degli Ulivi”, relativo al primo lotto dei lavori. Il ritrovo è fissato in via Roma a Chiusa di Pesio.

All’incontro prenderanno parte il sindaco Claudio Baudino, il presidente della Provincia Luca Robaldo, i sindaci dei Comuni limitrofi, tecnici provinciali, il direttore dei lavori e i rappresentanti del Consorzio Idrico del Pesio, ente titolare dell’intervento.

L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati e rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto sullo stato di avanzamento dell’opera, strategica per la gestione delle risorse idriche del territorio.