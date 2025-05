Quasi 802mila euro per le scuole paritarie dell’infanzia cuneesi

Quasi sei milioni di euro per le scuole paritarie dell’infanzia del Piemonte: la cifra esatta ammonta a 5.734.940 euro. Saranno erogati, per il tramite dell’ufficio scolastico regionale, in base al numero di alunni frequentanti nell'anno scolastico 2024/2025.

I contributi statali per la provincia di Cuneo per le 78 scuole dell’infanzia paritarie ammontano a quasi 802mila euro. Nonostante i contributi e le erogazioni del voucher Piemonte per il diritto allo studio, il quadro finanziario delle scuole paritarie mostra segnali di difficoltà, come ricorda Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politiche scolastiche, che ha scritto un’accorata lettera alla premier Giorgia Meloni, sottolineando le difficoltà delle scuole paritarie, senza un intervento adeguato.

Ecco l’elenco provvisorio nel dettaglio per le scuole dell’infanzia paritarie della provincia di Cuneo.