Problemi al sistema informatico, da giorni prelievi a rilento all'ospedale di Verduno

Pubblichiamo quanto ci ha scritto un lettore in merito all'impossibilità, lo scorso venerdì 2 maggio, ad effettuare alcuni accertamenti ematici presso la Sala prelievi dell'ospedale di Verduno, al 3° piano del Poliambulatorio A. Qui, a detta del personale, a seguito di alcune modifiche al sistema informatico, da giorni si starebbero verificando problemi tali da rendere lunghissimi i tempi di un'operazione normalmente molto rapida.

Il lettore, che aveva bisogno degli esami in vista di alcune visite specialistiche già prenotate, si è rivolto ad un'altra struttura ma ha voluto far presente la situazione, per sollecitare una rapida risoluzione dei problemi.

vorrei segnalare una problematica, che a dire del personale sanitario dell'Ospedale di Verduno, ricorre da alcuni giorni.

In data 2 maggio mi reco presso il predetto nosocomio, al laboratorio analisi, per prelievi ematici che necessita mio figlio.

Giunto verso le ore 08:30, effettuo subito l'accettazione.

In loco, in attesa di esami, vi saranno circa una ventina di persone.

Vengono fatte passare, in circa 30 minuti 4 persone, dopodiché più nulla.

Verso le ore 10, pertanto dopo 90 minuti dal mio arrivo, una persona, verosimilmente dell'area amministrativa, ci informa che a causa di problemi correlati a modifiche apportate al sistema informatico, non riescono a proseguire l'attività e che povremmo dover attendere anche due o tre ore prima di poter effettuare l'esame. Aggiunge che, purtroppo, il problema si verifica quotidianamente da quando hanno apportato le modifiche al programma.

Io pertanto, per motivi personali ho lasciato l'ospedale e nella giornata successiva mi sono recato in una struttura privata, perché necessitavo l'esito degli esami ematici di mio figlio per una determinata data.

Vorrei che l'accaduto venisse segnalato al D.G. dell' ASL CN2, che si adoperi in merito, in quanto pare si tratti di una problematica che si ripete da giorni e l'utenza, come il sottoscritto, per effettuare gli esami, deve organizzarsi con orari lavorativi e di vita quotidiana e deve, nel mio caso specifico, anche cadenzare i predetti esami, richiesti da medici specialistici per visite già programmate.

Lettera firmata