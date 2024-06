Dopo il voto: lunedì 10 giugno torna la maratona elettorale di TargatoCn e La Voce di Alba

Una diretta live per commentare l’esito delle elezioni europee, regionali e comunali da un punto di vista “targato Cuneo”, analizzando minuto per minuto l’andamento delle votazioni in programma per il weekend dell’8 e 9 giugno.



Questo è il programma che TargatoCn e La Voce di Alba offriranno ai propri lettori con la maratona elettorale in programma per lunedì 10 giugno, a partire dalle ore 16.30 sulle home page dei due giornali e sulle nostre pagine social.



Una non-stop che vedrà non solo collegamenti con i giornalisti nelle piazze di Alba, Bra, Ceva, Fossano e Saluzzo ma anche gli interventi dei protagonisti stessi della politica provinciale ospiti nello studio allestito nella redazione di corso Nizza 16 a Cuneo. Alla conduzione l’editore del gruppo Morenews Enrico Anghilante e il giornalista collaboratore dei due giornali cuneesi (ed esperto di politica) Giampaolo Testa.