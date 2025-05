Volley maschile: IL VBC MONDOVI' E' PROMOSSO IN SERIE B

Per il VBC Mondovì si spalancano le porte della serie B. La squadra di coach Massimo Bovolo ha conquistato il punto che serviva per ottenere la matematica promozione in serie B con un turno d'anticipo. In casa della seconda forza del campionato, l'Acqui Terme, i galletti biancoblù hanno messo da subito le cose in chiaro.

Dopo aver portato a casa il primo set con il punteggio di 20-25, il Vbc ha chiuso a proprio favore anche il secondo parziale per 21-25, con l'ace finale di Marco Basso che ha regalato set e certezza della promozione. Ma non si sono accontentati del solo punto, visto che poi è giunta la vittoria per 1-3 per suggellare una serata magica.

Un cammino trionfale quello della truppa di Bovolo, con un dominio indiscusso dall'inizio alla fine. Neppure la sconfitta a tavolino subita nel match contro il Chieri ha riaperto i giochi promozione. Il Vbc ha strameritato la vittoria finale e ora i biancoblù tornano in campionato nazionale, di certo più consono al blasone del Vbc. Sabato prossimo la "passarella" finale nel match casalingo contro il Biella.