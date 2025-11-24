Dira, 40 anni di crescita e innovazione

Quarant’anni di storia, di scelte coraggiose e di passione per il lavoro.

Dira Spa, azienda con quartier generale a Cervere e sedi operative a Torino, Arzano (NA), San Cesareo (RM) e Bra (CN), ha celebrato un traguardo importante inaugurando la sede rinnovata, simbolo di una realtà che continua a crescere e innovare, restando profondamente radicata nel territorio cuneese.

Fondata nel 1985, Dira - Distribuzione italiana ricambi auto, nasce come distributore di ricambi per autoveicoli, specializzandosi successivamente nel settore cristalli. Oggi è riconosciuta come uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale nel settore dell’aftermarket automobilistico, grazie a una rete logistica efficiente, un servizio rapido e un’offerta che conta oltre 20.000 codici a stock.

(L'interno del magazzino di Cervere)

Una crescita frutto di una visione chiara e di un approccio imprenditoriale che unisce concretezza, innovazione e responsabilità. Il cambiamento è avvenuto nel 2006, quando Domenico Capello è diventato Amministratore Unico, in un momento di forte difficoltà per l'azienda:

“Quando sono entrato in Dira - racconta - avrei dovuto liquidarla. Era un’azienda piena di problemi, ma ho capito che dietro quelle difficoltà c’era un potenziale che meritava fiducia. Ho deciso di rischiare, di metterci la faccia e il cuore. È stata una scelta di istinto, ma anche di lucida follia e tanta passione”.

Il cammino non è stato facile. Capello ha dovuto affrontare sfide impegnative, a partire dal reperimento dei capitali per sostenere gli investimenti e dalla selezione di un team in grado di condividere la stessa etica del lavoro.

(Un momento della festa dei 40 anni)

“Chi non sa servire non serve - spiega Capello - è una frase che mi accompagna da sempre. Significa che chi lavora in Dira deve credere nel progetto e mettersi al servizio degli altri. È solo così che si costruisce un’impresa solida, fondata sul rispetto e sulla collaborazione”.

Sotto la sua guida, Dira ha intrapreso un percorso di trasformazione che l’ha portata a espandersi prima a Torino, poi al Sud con le sedi di Napoli e Roma, fino a diventare una realtà capace di coprire l’intero territorio nazionale con un sistema logistico avanzato e consegne garantite in 12-24 ore. Oggi l’azienda conta oltre 110 dipendenti, 26 mila metri quadrati di magazzini automatizzati e una rete distributiva che integra flotta interna e partnership con i principali vettori nazionali.

(L'ampliamento della sede di Cervere)

Il rinnovamento e l'ampliamento della sede storica di Cervere, inaugurata in occasione del 40° anniversario, rappresentano il simbolo di questa evoluzione: un investimento strategico per rendere più efficiente la logistica, migliorare i flussi operativi e accogliere le sfide della digitalizzazione e della transizione energetica.

“Non consideriamo questa inaugurazione un punto d’arrivo - sottolinea il presidente Capello -, ma l’inizio di un nuovo capitolo. Continueremo a investire in tecnologia e formazione, perché solo innovando possiamo restare competitivi e offrire un servizio sempre migliore ai nostri clienti”.

(Lo stand Dira a Autopromotec Bologna 2025)

Dira è anche un esempio di impresa attenta alla sostenibilità: la sede è alimentata da un impianto fotovoltaico e l’azienda promuove il recupero e il riciclo dei materiali d’imballaggio. Un impegno che nasce da una visione etica del lavoro, come conferma lo stesso presidente:

“Coerenza tra intenti e azioni, rispetto per l’ambiente e per le persone: sono i principi su cui abbiamo costruito Dira e che continueranno a guidarci”.



(Domenico Capello con il presidente della Regione Alberto Cirio e altre personalità delle istituzioni, fra cui il senatore Giorgio Maria Bergesio)

Durante l’evento celebrativo (di cui alcune immagini) a cui hanno preso parte collaboratori, clienti, fornitori e istituzioni, l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, ma anche della gratitudine.



(Francesco Capello, Matteo Capello, Domenico Capello, Sebastiano Capello)

“Questo traguardo - ha concluso Capello - è dedicato a tutti coloro che hanno creduto in noi. Il successo di Dira è il risultato del lavoro di squadra e della determinazione di persone che ogni giorno contribuiscono a far crescere l’azienda. Quarant’anni sono solo l’inizio di un percorso che continua, con la stessa passione di sempre e lo sguardo rivolto al futuro”.

Dira Spa resta un’impresa d’eccellenza nel panorama della nostra provincia, sorprendentemente capace di creare e mantenere un’altissima competitività in tanti settori, nonostante una posizione logistica non ottimale. Sarà che, i cuneesi sanno lavorare con serietà e cuore, mantenendo sempre la direzione chiara.

(Lo stabilimento di Napoli)





(Alcuni mezzi della Dira)

(L'artista Sonia De Castelli con i dirigenti Gianluigi Binori, Eugenio Ottone, Domenico Capello e Marco Nuzzo)

(Cena di gala alla Dira)