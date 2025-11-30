AIP Porte celebra 45 anni di eccellenza. Dalla visione di Adriano Aimar al gruppo leader del design Made in Italy

A Barge, nella pianura che si apre davanti al Monviso, dopo 45 anni, si sente ancora lo stesso profumo di legno che avvolgeva i primi passi dell’azienda AIP Porte.



È un profumo che racconta una storia: quella di un laboratorio nato con gesti semplici e manuali, dove l’artigianalità delle origini si è progressivamente intrecciata con l’innovazione, la tecnologia e la visione di un’azienda che oggi è diventata un punto di riferimento nel mondo delle porte per interni.

Qui, nel cuore del territorio cuneese, vive e cresce il Gruppo AIP Porte, un’azienda che ha fatto del Made in Italy la sua identità più autentica.

[Aip porte dalla tradizione all’innovazione]

UNA SQUADRA CHE NASCE DA UN'INTUIZIONE

La storia di AIP inizia nel 1979, quando Adriano Aimar intuisce quanto potenziale possa avere la produzione di porte interne, trasformando un’idea in una realtà viva e dinamica.

[Adriano Aimar]

Dai primi anni Ottanta, l’attività cresce, partecipando nel 1983 alla sua prima fiera Saie a Bologna e allargando progressivamente il suo raggio d’azione a Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Nel 1984 viene acquistato il terreno di via Soleabò, dove oggi sorge la sede centrale, simbolo di un percorso solido e coerente.

Gli anni successivi segnano una crescita costante con la guida di Andrea figlio di Adriano Aimar: nascono il marchio “Sololegno”, la gamma “Idea”, la linea “Trix”, arrivano i primi approcci ai mercati esteri, viene avviato il processo semi-industriale e si crea un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo.

[Nuovo Show Room]

L’azienda ottiene la certificazione ISO 9001:2000 riguardante i sistemi di gestione per la qualità, e amplia costantemente stabilimento, impianti e tecnologie, introducendo nuovi sistemi automatici e innovazioni nella lavorazione di telai e ante.

Si arriva così al 2023, anno in cui nasce “AIP Tech”, dedicato alle porte tecniche e REI, segnando un nuovo capitolo nella storia del gruppo.

Tutto questo percorso, sviluppato lungo oltre quattro decenni, ha trasformato un’impresa artigianale in un’azienda moderna, strutturata e capace di guardare lontano.

UNA REALTÀ CHE UNISCE PERSONE, VALORI E IDENTITÀ

AIP ama definirsi “una grande famiglia”, ma ancora di più una grande squadra.

Il valore umano è il vero motore di ogni crescita: mani esperte, progettisti, tecnici, uffici commerciali e creativi lavorano insieme ogni giorno per dare forma a porte che non sono semplici elementi funzionali, ma esperienze di design.

[Fabrizio Rubiolo, responsabile produzione Aip porte]

Il gruppo oggi conta 60 addetti tra produzione e uffici, e continua a crescere rimanendo fedele ai valori che lo hanno accompagnato fino a qui: qualità, cura del dettaglio, affidabilità, ricerca continua e profondo legame con il territorio.

MADE IN ITALY AUTENTICO E CONTROLLATO

Il Gruppo AIP Porte è orgogliosamente 100% Made in Italy: ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione, avviene nello stabilimento di Barge.

Questo permette un controllo totale della qualità, una selezione accurata delle materie prime e un approccio produttivo che fonde manualità e tecnologia, tradizione e innovazione.

Le collezioni raccontano questo equilibrio: ci sono le linee in legno naturale che esprimono calore, le soluzioni in vetro che portano luce e trasparenza, quelle in alluminio che interpretano lo stile contemporaneo.

Materiali diversi, ma un’unica identità: l’eccellenza italiana che diventa porta.

LE PORTE DI AIP: UN MIX DI STILE, FUNZIONE E ARMONIA

Una porta non è solo un oggetto: è un passaggio, un simbolo, un elemento che definisce lo spazio.

[Uno dei tanti modelli di porte scorrevoli]

Le porte AIP sono pensate per integrarsi con l’ambiente grazie a un’ampia varietà di materiali, finiture e sistemi di apertura — a battente, a libro, scorrevoli o rototraslanti — così da adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni casa.

L’obiettivo dell’azienda è chiaro: creare ambienti armoniosi, dove ogni porta dialoghi con le altre e contribuisca all’estetica complessiva dello spazio.

[Nuovo Show Room]

IL NUOVO SHOWROOM CHE RACCONTA 45 ANNI DI STORIA

La sede di via Soleabò ospita il nuovo showroom, inaugurato venerdì 28 novembre, un ambiente moderno, luminoso e progettato per far vivere da vicino la qualità delle collezioni.

Qui, materiali, texture, vetri, pannelli e sistemi di apertura diventano un percorso sensoriale che racconta come nasce una porta, dal concept alla realizzazione.

UN ANNO DI RICONOSCIMENTI: AIP E STARK VINCONO AGLI AWARDS DEL SERRAMENTO

Il 2025 è anche l’anno dei premi: AIP Porte e STARK (ramo dell’azienda che produce porte blindate) hanno conquistato il primo posto agli Awards del Serramento nella categoria “Porte Interne” con il modello “Grafix GF27-D”. Un riconoscimento che conferma la forza del gruppo e la qualità dei suoi prodotti.

[Carlo Vignetta (Commerciale), Greta Amarù (Responsabile Marketing) e Marco Grussu (Direttore marketing) con l’Awards del Serramento nella categoria “Porte Interne”]

STARK SICUREZZA: LA CONTINUITÀ ESTETICA TRA INTERNO E BLINDATO

Per offrire un servizio completo e coordinato, AIP affianca da anni la realtà di STARK Sicurezza, dedicata alla produzione di porte blindate performanti dal punto di vista ambientale, acustico e di sicurezza.

Le porte interne AIP e quelle blindate Stark possono essere acquistate insieme, in perfetta continuità stilistica, così da garantire uniformità e armonia in tutta la casa.

INNOVAZIONE CREATIVA: LA “FLUID DOOR” DI SIMONE MICHELI

Tra i progetti di punta spicca “Fluid Door”, la porta di design nata dalla collaborazione con l’architetto Simone Micheli e presentata ad Architect@Work Milano.

“Fluid Door” con il suo innovativo design trasforma la porta da interni in un vero e proprio oggetto di culto.

Caratterizzata da linee fluide che si integrano armoniosamente con il battiscopa. Questa porta abbatte i confini tra i vari elementi strutturali creando un effetto visivo di continuità e leggerezza.

Un esempio concreto di come l’azienda continui a sperimentare e guardare al futuro con coraggio.

[“Fluid Door”, la porta di design nata dalla collaborazione con l’architetto Simone Micheli]

IL LEGAME CON IL TERRITORIO

AIP sostiene la comunità bargese e nel 2025, insieme a STARK, ha donato i diari scolastici dell’anno 2025/2026 agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Barge, accompagnando la consegna con un messaggio motivazionale rivolto ai più giovani.

[Diario dell’Istituto Comprensivo di Barge donato da Aip Porte]

UN FUTURO APERTO, PROPRIO COME LE PORTE CREATE DA AIP

La storia del Gruppo AIP Porte è fatta di continuità, evoluzione e visione. Dal primo laboratorio degli anni Ottanta al gruppo strutturato di oggi, l’azienda ha mantenuto un filo rosso costante: il rispetto per il legno, la passione per il design e la volontà di creare porte che trasformano gli ambienti in luoghi da vivere.

E dopo 45 anni, quel profumo di legno che aleggiava all’inizio è ancora lì, identico: la testimonianza più autentica di un’eccellenza che non smette di crescere.





Per visualizzare il catalogo di Aip Porte: https://aipporte.com/