Vent'anni di presenza e crescita: un 2025 ricco di successi per la Clinica odontoiatrica Salzano Tirone

Da quando la Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone di Cuneo ha aperto i battenti, ormai quasi quindici anni fa a Cuneo e prima ancora a Caraglio, il panorama dell’odontoiatria provinciale è cambiato in modo radicale.

Stefano Salzano e Federico Tirone sono stati pionieri di un approccio a 360 gradi che ha fatto scuola, diventando un vero modello di riferimento.

Ancora giovanissimi, decisero di lanciarsi in un progetto ambizioso: aprire la prima clinica della provincia per dimensioni, capace di offrire un servizio completo, con le migliori tecnologie e i migliori materiali prsenti sul mercato. Senza dimenticare la comunicazione, sulla quale i due dentisti hanno sempre puntato molto.

Se fai bene qualcosa e non lo racconti, in fondo è come se non la facessi.

Dopo la Clinica, nel giro di qualche anno, è arrivata l’espansione, spinta dalla volontà di avvicinarsi ai tanti pazienti disposti a percorrere decine di chilometri per farsi seguire da loro.

Da questa idea è nato il progetto dei Dental Point, studi satelliti pensati per rendere più accessibile il servizio e portare la qualità del servizio a 20, 30 e anche 40 chilometri di distanza.

Prima Mondovì, poi Saluzzo, e più recentemente Bra.

"Finalmente abbiamo aperto anche il terzo dei nostri Dental Point – racconta Stefano Salzano – e devo dire che l’ultimo nato, lo studio di Bra, ci sta dando grandi soddisfazioni. I braidesi stanno accorrendo numerosi, le agende sono sempre piene".

Una risposta che conferma la forza del marchio: "Arriviamo in un nuovo territorio e sembra che ci conoscano da sempre. È una grande soddisfazione".

Nel bilancio del 2025 un posto importante lo occupa l’ottava - e ultima - edizione del corso di management odontoiatrico, “Da zero all’impero”, che ha registrato 300 iscritti, un numero di rilievo nazionale.

"Quando abbiamo deciso di proporlo eravamo giovani e impulsivi. Non sapevamo come sarebbe andata, ma era chiaro che l’odontoiatria italiana aveva bisogno di una comunicazione nuova, fresca, meno imbalsamata», sorride Salzano. «Nei nostri corsi può succedere di tutto… anche che un drone ti voli sopra la testa".

Il corso ora si ferma, ma non per sempre: «Non escludiamo che tra un anno o due nascerà qualcosa di nuovo. I numeri e i feedback da tutta Italia sono uno sprone importante».

Negli anni, i loro corsi hanno formato centinaia di dentisti, arrivati da tutto il Paese per apprendere modelli gestionali innovativi, gli stessi che hanno portato la clinica di via Cascina Colombaro a diventare un punto di riferimento nazionale.

"È motivo di orgoglio non solo per me e per il dottor Tirone – sottolinea Salzano – ma per tutti quelli che lavorano con noi: dottori, igienisti, assistenti, odontotecnici. Siamo una grande famiglia: superiamo le 70 persone. Il nostro nome è conosciuto un po’ in tutta Italia".

Una notorietà alimentata anche dai social, mezzo utilizzato anche per attacchi e critiche. "Ci capita di essere riconosciuti, fermati e naturalmente di attirare anche critiche – aggiunge Tirone –. Nel bene e nel male siamo un punto di riferimento. Fa parte del gioco".

Un anno che si sta per chiudere e lo sguardo già puntato al 2026, un anno importante. Perché potrebbe segnare un prima e un dopo importante nella storia della Clinica e dei suoi satelliti.

"Noi siamo medici ma anche imprenditori, convinti che le due figure possano convivere – spiegano –. Per avere un’azienda sana serve attenzione ai bilanci. Con tutte le nostre strutture finalmente operative, l’obiettivo è ambizioso: superare i 10 milioni di fatturato".

Tanti obiettivi raggiunti, altri che arriveranno. Nel prossimo anno è infatti previsto l’ampliamento dell Clinica di via cascina Colombaro, destinata ad occupare gli spazi lasciati liberi dal laboratorio odontoprotesico Rolando Cerato, spostatosi in un altro edificio della piazza. Con 150 metri quadrati in più, la struttura raggiungerà i 600 totali, migliorando ulteriormente capacità e servizi.

In vista delle prossime Festività, Salzano chiude tirando fuori dal cilindro uno dei fiori all’occhiello della struttura: l'apertura anche nei giorni prefestivi e nelle festività, quando molti studi restano chiusi.

"I denti non vanno mai in vacanza e quindi capita che si possa aver bisogno del dentista alla vigilia di Natale. Noi ci siamo e diamo il servizio. Questa è una delle nostre grandi forze, da sempre. E rientra in quello per cui fin da subito abbiamo lavorato: dare un servizio a 360 gradi".

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo - Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044