Due bambini di 10 e 12 anni investiti a Cinzano, uno è grave

Due bambini, di 10 e 12 anni, sono stati investiti mentre erano in bici in frazione Cinzano, a Santa Vittoria d'Alba. Il fatto è accaduto attorno alle 14.30 in via dei Salici.

Quello più grande è grave, classificato con codice rosso, mentre quello più piccolo è in codice giallo.

Entrambi sono stati trasportati a Verduno. Il meteo ha impedito l'elitrasporto del ferito più grave al Regina Margherita di Torino.

Sono in corso le verifiche sulla dinamica, grazie anche all'ausilio di alcuni testimoni e delle prime persone sopraggiunte sul luogo del sinistro, allertate dal colpo.