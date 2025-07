"In un cellulare i segreti dell'azienda concorrente": la Lpm di Mondovì completamente estranea alla vicenda

Per un refuso all’interno di un virgolettato, per effetto del quale l’acronimo IPM è stato trasformato LPM, l’articolo dal titolo "In un cellulare i segreti dell'azienda concorrente di Villanova Mondovì: due fratelli accusati di rivelazione", pubblicato da queste pagine nella serata di ieri (leggi qui), relativo a un processo per spionaggio industriale aperto presso il Tribunale di Cuneo, poteva erroneamente chiamare in causa la ditta LPM Laterizi Prefabbricati Mondovì Srl, con sede in corso Inghilterra 13/A a Mondovì.

Quest’ultima risulta invece completamente estranea alla vicenda oggetto del procedimento del quale il nostro articolo intendeva dar conto.

Ci scusiamo per l’involontario errore con gli interessati e i lettori.