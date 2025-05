Si prepara il primo pellegrinaggio diocesano da Fossano Cussanio a Boves Fontanelle

Dopo il grande successo dello scorso anno, con la partecipazione di oltre 200 partecipanti, nel mese di luglio, al primo pellegrinaggio diocesano da Fossano Cussanio a Boves Fontanelle, sabato 24 maggio, Festa di Maria Ausiliatrice, al mattino alle ore 3.30 si incontreranno a Montanera davanti alla cappella dell’Assunta, comunemente chiamata “Madonna lunga”, i pellegrini che, dopo un momento di preghiera, con partenza alle ore 4, affronteranno un percorso di circa 20 km., la maggior parte snodati all’interno del Parco fluviale Gesso Stura per raggiungere il Santuario della Madre della Divina Provvidenza di Fossano Cussanio.

E’ prevista una seconda partenza, dopo un momento di preghiera, davanti al duomo di Fossano dove verrà allestito un punto di ristoro. Ad attendere i pellegrini a Cussanio ci sarà il vescovo della Diocesi Cuneo Fossano mons. Piero Delbosco che alle ore 11 presiederà la S. Messa. I partecipanti potranno aderire al pranzo servito alle ore 12.30 nell’area attrezzata del Santuario, al costo di 15 Euro (prenotazione obbligatoria entro domenica 18 maggio fino ad esaurimento posti). In caso di brutto tempo il pranzo verrà consumato all’interno di una struttura.

E’ pure obbligatoria la prenotazione per il trasporto pomeridiano dal santuario di Cussanio a Montanera.

Scopo del pellegrinaggio è continuare a camminare e a pregare insieme, ora come Diocesi unificata, per la pace specialmente in questo anno giubilare che ci esorta ad essere pellegrini di speranza, sotto la protezione di Maria madre di Gesù. Proprio per creare una sinergica collaborazione, recentemente, si è costituito il gruppo di lavoro Santuari Diocesani Cuneo – Fossano, composto da 11 membri, (designati dai Rettori dei quattro Santuari diocesani) che si è già incontrato alcune volte per l’organizzazione di questo pellegrinaggio.

Per le adesioni prenotare ai seguenti numeri: Dario: 334 7115998, oppure Whatsapp: Sonia 338 3851110, Raffaella 349 5105048