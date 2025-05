In prognosi riservata al Regina Margherita il 12enne investito in bici a Santa Vittoria d’Alba

Permangono purtroppo serie le condizioni di uno dei due bambini che nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 maggio, sono stati investiti da un’automobile mentre viaggiavano in bicicletta a Cinzano di Santa Vittoria d’Alba.

L’incidente è avvenuto in via dei Salici, una piccola via che collega la Statale 231 e via Vers Pont du Gard, nel reticolo di vie lungo le quali si sviluppa la popolosa frazione del centro roerino. Ai soccorritori giunti ieri sul posto le condizioni del 12enne coinvolto nell’incidente erano apparse subito molto serie. Le avverse condizioni meteo avevano però impedito di elitrasportare il piccolo all’ospedale "Regina Margherita" di Torino. Ricoverato prima a Verduno, il bambino è stato trasferito ancora nella serata di ieri e ora si trova nella Rianimazione dell’ospedale infantile, i cui medici si sono riservata la prognosi in ragione dei traumi subiti nell’urto con la vettura.

Si trova invece in osservazione a Verduno l’altro bambino, di 10 anni, le cui condizioni erano apparse da subito meno preoccupanti.

Ad accertare la dinamica del fatto sono chiamati i Carabinieri della Compagnia di Bra.