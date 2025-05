Roburent, la Pro loco San Giacomo vuole organizzare un evento kart. Il Comune le chiede copia dello statuto per dare l'ok

Con una lettera indirizzata al Comune (ufficio tecnico), al presidente della Provincia, al Questore e al Prefetto di Cuneo, l’avvocato Alberto Pezzini, presidente della Pro loco San Giacomo di Roburent, ricostituita nello scorso settembre, ha portato all'attenzione degli stessi enti i termini della nuova querelle che tiene banco nel piccolo centro del Monregalese.

“Sono il Presidente Pro Tempore della Associazione di cui all'oggetto riconosciuta ed ammessa all'interno dell'Albo Provinciale Pro Loco giusta delibera Giunta Provinciale n. 176 dell'8.2.1989 - scrive Pezzini -. Il sindaco di Roburent mette in dubbio la nostra legittimazione negandoci permessi ed autorizzazioni per qualsivoglia manifestazione su territorio comunale sostenendo l'associazione non sia riconosciuta. La prego di intervenire quam primum al fine di far rispettare la nostra legittimazione da Codesta Autorità concessaci illo tempore adottando tutti i provvedimenti del caso da ritenuti più confacenti alla bisogna”.

La mancata autorizzazione riguarda in particolare l’organizzazione di un evento dedicato ai kart, la prima edizione della ‘Salita dei Monti’, in programma il 25 maggio.

Nessuna ragione ostativa da parte del sindaco, Emiliano Negro, che spiega: "Non ci sono problemi per chiudere la strada e collaborare per lo svolgimento della manifestazione, ma come per ogni altro organizzatore o associazione che opera sul territorio attendo ancora di ricevere in Comune copia dello statuto in vigore e la composizione del direttivo".