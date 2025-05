Professore accusato di atti sessuali su due studentesse di 15 e 16 anni: giudizio immediato ad Asti

Il Gip per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti ha disposto il giudizio immediato per un insegnante delle scuole superiori accusato di aver avuto rapporti sessuali con due studentesse di 15 e 16 anni. L'uomo, ora agli arresti domiciliari, avrebbe ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio di garanzia.

Le indagini, complesse e delicate, sono state condotte dalla Polizia Giudiziaria (Aliquota Polizia di Stato) sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti e sono partite nell’autunno 2024 dopo una segnalazione interna a un istituto scolastico superiore della città. Una docente aveva raccolto la confidenza di una studentessa riguardo a rapporti sessuali intrattenuti con un professore durante l’anno scolastico precedente. La scuola aveva poi allertato l’autorità giudiziaria.

Grazie a testimonianze, perquisizioni, sequestri e accertamenti tecnici, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.

Le misure cautelari sono scattate non per comportamenti violenti o minacciosi, ma per l'abuso di potere che il docente avrebbe esercitato, in quanto figura educativa, su entrambe le ragazze affidategli per ragioni d’istruzione.

Gli incontri sarebbero avvenuti presso l’abitazione dell’indagato e in spazi pubblici, al di fuori dell’ambiente scolastico. In seguito all’ammissione dei fatti, l’imputato ha chiesto di accedere al rito abbreviato.

Per proteggere le giovani vittime, non sono stati diffusi dati identificativi né delle ragazze né del docente coinvolto.