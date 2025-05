Stile country in un appartamento di città: arredi, nuance e consigli

Il desiderio di creare un ambiente domestico accogliente, caldo e autentico porta al voler arredare il proprio appartamento di città in stile country. Un design ispirato alla semplicità delle case di campagna, che si presta facilmente agli spazi ridotti e moderni.

Il country cittadino regala agli interni un’atmosfera rilassata e familiare, capace di far sentire a proprio agio fin dal primo momento. Come fare? Ecco alcuni consigli.

Palette cromatica dello stile country in città

I colori rappresentano la parte integrante della vita di tutti i giorni e definiscono l’anima country all’interno di un contesto urbano. La palette ideale si compone di toni rassicuranti, caldi e naturali come quelli che si possono trovare, per esempio, sul sito Zambottovernici.com affinché si possa trasmettere la sensazione tipica delle abitazioni rurali.

Le basi si presentano in bianco panna o beige, illuminando in tal modo gli spazi aumentandone l’intimità. Le tinte neutre si contrappongono alle sfumature calde del mattone, dei marroni, del verde o del grigio andando a richiamare la natura, la pietra e i paesaggi tipici di campagna.

Gli esperti consigliano di utilizzare le nuance intense per gli accessori e i tessuti, mentre sulle pareti è preferibile mantenere dei toni chiari che non appesantiscono l’ambiente.

Arredi e dettagli per il design country cittadino

Il design country predilige dei materiali autentici e “vissuti” che raccontano delle storie per trasmettere calore. Oltremodo in un appartamento moderno è possibile integrare tali elementi, selezionando con cura gli arredi e i complementi. Come farlo correttamente?

Ci si dovrebbe orientare verso i mobili in legno massello, preferibilmente con finiture opache o effetto decapato dal fascino antico. I protagonisti che spiccano in cucina possono essere rappresentati da un tavolo da pranzo rustico, una credenza in stile shabby chic o una libreria con mensole in legno grezzo, per fare un esempio pratico.

Come anticipato, i tessuti rivestono un ruolo chiave nel mantenere una scelta stilistica. La scelta ricade sul lino, sul cotone o sulla juta a trama grossa, per un tocco campagnolo moderno di impatto.

Il segreto è combinare il fascino rustico alla funzionalità urbana, evitando l’eccesso affinché l’ambiente non si trasformi in una ricostruzione artificiosa della campagna. L'equilibrio, come spesso accade nell’interior design, è determinante.

Come arredare il balcone?

In città, spesso, si possiede un balcone piccolo e in molti si chiedono se sia possibile arredarlo ugualmente in stile country. È bene puntare sulla semplicità e sul rispetto della linearità del design, prediligendo un tavolino piccolo in legno che si abbina a delle sedie pieghevoli. L’insieme è arricchito da dei cuscini con una fantasia a quadretti che completano lo spazio accogliente. Perché non optare per un tappeto da esterni in juta o un finto pavimento con effetto legno? In questo modo l’ambiente riporterà alla mente la campagna dimenticandosi del caos cittadino.

Le piante rappresentano una parte integrante dello spazio esterno, prediligendo la tipologia aromatica (lavanda, salvia o rosmarino) che si abbina perfettamente ai fiori colorati piantati in vasi di terracotta.

Per completare l’atmosfera sarà sufficiente aggiungere qualche lanterna, delle candele profumate una piccola cassapanca in legno che funga da contenitore e da seduta.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.