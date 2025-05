Cuneo Granda Volley: giovedì 15 maggio sarà presentato coach Salvagni

Giovedì 15 maggio si terrà la presentazione ufficiale di François Salvagni, coach di Cuneo Granda Volley per la stagione 2025/26, e del suo staff. L’evento avrà luogo nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo, mostrando la vicinanza della città e della autorità, ed inizierà alle ore 18.



La società intende invitare alla presentazione ufficiale di coach Salvagni e del suo staff tutti i tifosi, le autorità, gli sponsor, i soci ed i media interessati all’evento. In particolare è richiesta la conferma della presenza entro e non oltre le 17 di venerdì 9 maggio.



La conferenza sarà anche l’occasione per presentare l’accordo tra InVolley Cambiano e Cuneo Granda Volley Academy per la creazione di un protocollo di lavoro destinato alla crescita professionale delle giovani pallavoliste.



I tifosi (o soci o sponsor) che volessero prenotare un posto e confermare la propria presenza è possibile inviare una mail a: beatrice.risso@cunoegrandavolley.it / press@cuneograndavolley.it