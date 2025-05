A Cuneo il corteo "pro-Pal" da Piazzale Libertà a piazza Galimberti

Tutto pronto, a Cuneo, per la manifestazione di piazza pro Palestina in programma per le 16 di sabato 10 maggio, organizzata dalle realtà locali Associazione MiCò APS, Cuneo Possibile, Comitato Vivere la Costituzione, Coordinamento Pace e Disarmo Cuneo, Cuneo per i Beni Comuni, Cuneo Mia, Rifondazione Comunista Federazione di Cuneo, Amnesty International Antenna di Cuneo, ANPI Provinciale, Federazione Provinciale di Sinistra Italiana Cuneo, Partito Democratico Circolo di Cuneo, CGIL Cuneo, ANPPIA - Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti, Fondazione Nuto Revelli, ARCI Cuneo e Asti, Casa Pride, Acli Piemonte, Emergency Cuneo, Presidio Libera Cuneo "E. Loi", Gruppo d'Azione Cuneese di Potere al Popolo!, Non Una di Meno Cuneo, Siamo Marea, Fridays for Future, Movimento 5 Stelle Provincia di Cuneo, A.P.S. Lhi Balòs, Servizio di Pace LVIA, Tanaro Libera Tutt! ODV, Rete di Donne in cammino per la pace di Cuneo e Mondovì, UNISG Food and Justice, Rete cuneese per la Palestina, AIFO Cuneo, Ama il tuo paese Villanova Mondovì, Associazione Compartir Giovane, Tatawelo Cooperativa Impresa Sociale, Associazione Culturale Venerdì, Associazione Italia - Cuba, Associazione Partigiana Ignazio Vian e Centro Culturale Don Benevelli, AUSER Cuneo, Biblioteca Popolare Rebeldies, Collettivo Zaratan, Commissione Giustizia e Pace Diocesi Cuneo e Fossano, Comunità Mambre Busca, Comunità Papa Giovanni XXIII, Cooperativa Emmanuele, Crepa - collettivo di ricerca e pratiche pedagogiche (Alba), Emmaus Cuneo, In.differenti Alba, Legambiente Cuneo, MenteInPace, Momo s.c.s., Movimento per la Decrescita Felice (circolo di Cuneo), Orizzonti di Pace, QUIeLà Boves, Servas Italia, Service Center - Casa di Accoglienza "Il sogno di Don Benevelli" e Wsf Collective a.p.s.

La manifestazione si sostanzierà in un corteo che porterà i partecipanti da Piazzale Libertà a piazza Galimberti.

“A Gaza si sta consumando un genocidio sotto gli occhi del mondo – si legge nel comunicato stampa degli organizzatori -. Le bombe continuano a cadere, i corpi si accumulano sotto le macerie, la vita si spegne tra l’indifferenza delle istituzioni internazionali e il silenzio dell’Europa. Non possiamo più restare a guardare. Non vogliamo farlo. Alla luce dell’ennesima escalation e dell’annuncio ufficiale da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di una "invasione massiccia e totale della Striscia di Gaza", crediamo sia urgente e necessario scendere in piazza anche a Cuneo, con una mobilitazione visibile, determinata e soprattutto rumorosa”.

“Portiamo tamburi, fischietti, pentole, cartelli e voce. Facciamo rumore, perché il silenzio uccide. Facciamo rumore, per gridare che non ci stiamo. Facciamo rumore, per dire: stop al genocidio del popolo palestinese, fine immediata dell’assedio a Gaza, sanzioni internazionali a Israele e stop alla complicità del governo italiano e dell’Unione Europea. Non c’è più spazio per ambiguità. Non c’è più tempo per attendere. Facciamo sentire le voci scomode, quelle che disturbano l’ordine dell’indifferenza. Quelle che chiedono giustizia, libertà, diritti umani”.