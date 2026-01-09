Saluzzo Continua a Crescere nel 2025: +26 Residenti

Saluzzo cresce ancora. Anche nel 2025 gli abitanti della città sono aumentati. Erano 17614 il primo gennaio e sono saliti a 17640 al 31 dicembre (NB le statistiche fornite a inizio gennaio sono provvisorie perché gli uffici di Saluzzo e di altri Comuni devono svolgere le pratiche delle ultime settimane ad esempio per cambi di residenza, trasferimenti, nascite e decessi. Il dato definitivo, che può cambiare di alcune unità, è solamente quello che viene inviato all’Istat a fine mese).

Un trend che va avanti da quando Saluzzo ha acquisito oltre 300 residenti di Castellar ad inizio 2019 quando è entrata in vigore la fusione. Nel 2020 i saluzzesi erano 17349, sono diventati 17411 a fine 2021, 17563 nel 2022, 17579 nel 2023 e, appunto, 17614 il 31 dicembre 2024.

Nell’anno appena concluso sono stati 109 i nuovi nati saluzzesi (60 maschi e 49 femmine), di cui 27 da genitori con origini straniere: nessuno è venuto al mondo a Saluzzo, tutti in altri Comuni e una bimba all’estero.

Sono stati 180 i decessi di residenti, 90 uomini e 90 donne (4 di origine straniera, 3 uomini e 1 donna). Come da decenni, il saldo naturale, cioè la differenza tra nati e morti nel Comune, è negativo: meno 71 abitanti.

E’ di 768 persone (394 maschi e 374 femmine) il totale di chi ha scelto di trasferirsi a Saluzzo nel corso del 2025 e fra questi meno di due terzi, cioè 274, sono cittadini con origini straniere. Chi si è spostato dalla città per abitare in altri Comuni in gergo tecnico viene “cancellato” dai registri: sono stati 671 l’anno scorso. L’incrocio fra questi due dati restituisce il cosiddetto “saldo migratorio” che è di 97 residenti in più, di cui solo 3 vanno ad aumentare gli stranieri.

Stando a questi primi dati elaborati nei primi giorni del 2026, Saluzzo è cresciuta di 26 abitanti negli ultimi 12 mesi.

I residenti stranieri sono 2424, 1315 machi e 1109 femmine. Si tratta del 13,74 per cento del totale della popolazione residente, un dato superiore alla media nazionale che è intorno al 9 e del Piemonte che è circa del 10 per cento. Anche in questo caso, la tendenza è in costante ascesa da anni. A fine 2024 la percentuale era del 13,62, mentre a fine 2023 era 13,43.

Provengono da 82 nazioni, da tutti i continenti. Le comunità più numerose presenti in città, in linea con gli ultimi anni, sono quella albanese con 884 persone, quella marocchina 311, quella rumena 214, quella cinese 111, quella dal Mali 97, quella indiana 80 e quella peruviana 66.

Crescono le famiglie registrate all’Anagrafe: oggi sono 7970, più 5 rispetto alle 7905 di fine 2024 e 7898 di fine 2023. In aumento le convivenze di fatto che arrivano a 72. Erano 67 12 mesi fa e 53 24 mesi fa.

Il commento del sindaco, Franco Demaria: "Con le manovre a livello nazionale da tempo arrivano aumenti indiscriminati di tasse e tariffe. Il Comune di Saluzzo, invece, da 12 anni non ha mai aumento le imposte locali, senza però tagliare i servizi alla cittadinanza che, anzi, hanno tra i costi per gli utenti tra i più bassi della provincia e dell’intero Piemonte. Abbiamo addirittura mantenuto ancora le esenzioni eccezionali che avevamo varato in piena emergenza Covid, ben 5 anni fa.

Ogni servizio comunale prevede esborsi ridotti per tutte le famiglie con Isee fino a 25 mila euro. Basti pensare al nostro nido comunale che, a fronte di una spesa per bambino di 837 euro al mese, viene fatto pagare alle famiglie 60 euro per chi ha meno possibilità economiche e fino ad un massimo di 260 euro per chi può permetterselo.

Infatti, nonostante la nuova sezione dell’asilo “Jean Monnet”, ci sono bimbe e bimbi in lista d’attesa. I problemi non mancano e lottiamo da sempre, ad esempio, per migliorare i collegamenti, ma Saluzzo è ancora sempre una città attraente con una comunità viva e vivace che partecipa, cresce, accoglie, insieme. Ringrazio tutta la giunta e il Consiglio comunale che hanno sostenuto questa linea e, inoltre, gli uffici del municipio che ci consentono di realizzare i nostro programmi".