Eventi | 09 gennaio 2026, 15:37

Al MUDI di Alba un viaggio nella storia antica con un'archeologa professionista

Domenica 18 gennaio tornano le visite guidate speciali al percorso archeologico sotto la Cattedrale di San Lorenzo. Due turni per scoprire segreti e curiosità del passato con una professionista

Il MUDI – Museo Diocesano di Alba ripropone, dopo il grande successo di dicembre, un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia e dell'archeologia. Domenica 18 gennaio il museo organizza visite guidate speciali al percorso archeologico accompagnati da una archeologa professionista, in un viaggio affascinante dove il passato prende vita grazie alla voce e all'esperienza di chi lo studia ogni giorno.

L'ArcheoMUDI tour si snoderà attraverso le antiche strutture sotto la Cattedrale di San Lorenzo, dove i partecipanti potranno scoprire come vivevano le persone di un tempo, quali strumenti utilizzavano e quali tracce hanno lasciato dietro di sé. Un'emozionante esplorazione tra storie, segreti e curiosità del passato albese, perfetta per chi ama scoprire, imparare e lasciarsi sorprendere.

Sono previsti due turni di visita, alle ore 15 e alle 16.30, con gruppi di massimo 15 partecipanti, motivo per cui la prenotazione è obbligatoria. Il contributo di partecipazione, comprensivo di visita guidata e biglietto di ingresso al museo, è di 10 euro per gli adulti, 5 euro per gli abbonati Torino Musei, 6 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni (3 euro se abbonati), mentre l'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

L'accesso al museo, situato in piazza Rossetti, avviene dall'entrata del campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Per il mese di gennaio, il MUDI è aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30.

Per prenotazioni è possibile scrivere a mudialba14@gmail.com, mentre per informazioni si può chiamare il numero 345.7642123 o consultare il sito www.visitmudi.it.

