Al MUDI di Alba un viaggio nella storia antica con un'archeologa professionista

Il MUDI – Museo Diocesano di Alba ripropone, dopo il grande successo di dicembre, un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia e dell'archeologia. Domenica 18 gennaio il museo organizza visite guidate speciali al percorso archeologico accompagnati da una archeologa professionista, in un viaggio affascinante dove il passato prende vita grazie alla voce e all'esperienza di chi lo studia ogni giorno.

L'ArcheoMUDI tour si snoderà attraverso le antiche strutture sotto la Cattedrale di San Lorenzo, dove i partecipanti potranno scoprire come vivevano le persone di un tempo, quali strumenti utilizzavano e quali tracce hanno lasciato dietro di sé. Un'emozionante esplorazione tra storie, segreti e curiosità del passato albese, perfetta per chi ama scoprire, imparare e lasciarsi sorprendere.

Sono previsti due turni di visita, alle ore 15 e alle 16.30, con gruppi di massimo 15 partecipanti, motivo per cui la prenotazione è obbligatoria. Il contributo di partecipazione, comprensivo di visita guidata e biglietto di ingresso al museo, è di 10 euro per gli adulti, 5 euro per gli abbonati Torino Musei, 6 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni (3 euro se abbonati), mentre l'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

L'accesso al museo, situato in piazza Rossetti, avviene dall'entrata del campanile della Cattedrale di San Lorenzo. Per il mese di gennaio, il MUDI è aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 18.30.