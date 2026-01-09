 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 09 gennaio 2026, 16:09

Carnevale di Mondovì chiama a raccolta i più piccoli: aperte le iscrizioni per Mori e Béle junior

Terza edizione dell'iniziativa dedicata a bambini di primarie e infanzia: costumi, turbanti e martelli per sfilare l'8 e 15 febbraio. Iscrizioni aperte il 17 e 24 gennaio a Breo

I piccoli Mori e le piccole Béle monregalesi

I piccoli Mori e le piccole Béle monregalesi

Per il terzo anno consecutivo la Famija Monregaleisa 1949, associazione che organizza il Carnevale di Mondovì, mette in campo un'iniziativa che sta ormai diventando parte della tradizione carnevalesca locale: quella dedicata ai "piccoli Mori" e alle "piccole Béle".

"Come già negli anni scorsi – commenta Andrea Tonello, presidente della Famija Monregaleisa 1949 – il Carnevale di Mondovì, coinvolgendo anche scuole ed associazioni, intende dedicare grande attenzione alle famiglie e ai bambini, ossia quelli che tra qualche anno potranno portare avanti le sorti e la tradizione dell'evento".

I piccoli Mori e le piccole Béle sono uno speciale gruppo mascherato dedicato ai ragazzi della scuola primaria e ai bambini della scuola dell'infanzia, in cui ogni piccolo partecipante impersonerà i protagonisti più popolari del carnevale monregalese: la coloratissima truppa sfilerà a fianco del Moro e della sua Corte nelle giornate dell'8 e del 15 febbraio 2026. Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un genitore o da un tutore, anch'egli mascherato.

La quota di partecipazione, invariata rispetto allo scorso anno, è di 30 euro per ogni bambino e di 20 euro per ogni adulto, con possibilità di sconti nel caso in cui i bambini siano più di uno per famiglia. La quota comprende: costume, turbante, martello, fusciacca, coroncina e coriandoli per ogni bambino; mantello e coriandoli per ogni accompagnatore.

Per procedere con l'iscrizione sarà necessario recarsi presso il gazebo allestito a Mondovì Breo di fronte al Bar Pasticceria Comino (via Guglielmo Marconi 1) nelle giornate di sabato 17 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, e sabato 24 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

All'atto dell'iscrizione verrà fornito il dettaglio per il ritiro dei costumi, mentre le informazioni su luogo e orario di ritrovo per le sfilate verranno comunicate al momento del ritiro.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il numero 0174 552192 o scrivere una mail a esedramondovi@gmail.com.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium