Ottimi numeri per le stazioni sciistiche a Natale: i primi dati dell’Osservatorio sorridono alla provincia di Cuneo

I primi dati elaborati dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte sull’andamento del turismo nel periodo natalizio 2025 in Piemonte, diffusi ieri dall’assessore regionale Paolo Bongioanni, confermano l’exploit della montagna cuneese che traina l’intero comparto a livello regionale, con performance da record.

«Questi dati – commentano il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere provinciale delegato al Turismo Rocco Pulitanò – , raccolti nel periodo dal 20 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 con metodologie che vanno dall’analisi delle utenze telefoniche mobili alle prenotazioni online, attestano che che tutte le stazioni sciistiche della provincia hanno raggiunto numeri di rilievo. Tra le più gettonate si segnala Limone Piemonte, che ha registrato una crescita di presenze giornaliere del +36%, gratificata da un “effetto-Tenda” all’altezza delle più rosee aspettative. Benissimo anche Frabosa Sottana con il comprensorio del Mondolè Ski – Prato Nevoso e Artesina, che registra un +10 % di turisti pernottanti e un +20% di visitatori giornalieri».

(Luca Robaldo e Rocco Pulitanò)

«In attesa di disporre anche dei numeri assoluti di arrivi, presenze e paesi di provenienza dei turisti – continua il consigliere Pulitanò -, i dati raccolti confermano alcuni aspetti fondamentali: il dinamismo del sistema locale, capace di investire e innovare l’offerta, come dimostra il grande successo di impianti quali la nuova seggiovia della Turra ad Artesina, letteralmente presa d’assalto; la capacità della montagna cuneese di destagionalizzare la sua attrattività lungo l’intero arco dell’anno, come confermano gli eccellenti risultati riscontrati nell’estate 2025; l’importanza di valorizzare i tanti strumenti messi a disposizione della Regione per rafforzare e diffondere questa crescita su tutto l’arco alpino della nostra provincia, riducendo i divari tra le diverse zone e sostenendo realtà che esprimono un potenziale di sviluppo ancora in parte inespresso».