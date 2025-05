Biometano a Fossano: la conferenza dei servizi dice "no", bocciatura definitiva per il progetto di impianto

«Con grande soddisfazione accogliamo e comunichiamo il diniego definitivo alla costruzione di un impianto per la produzione di biometano a Fossano».

Queste le prime parole del sindaco Dario Tallone dopo la Conferenza dei Servizi che in data odierna, giovedì 8 maggio, ha messo definitivamente fine alla battaglia giuridico-politica per la nascita di un nuovo impianto.

«Fin da quando è arrivata l’istanza abbiamo assunto una posizione di contrarietà – spiega il primo cittadino fossanese –, posizione poi condivisa e portata avanti da tutto il Consiglio comunale, che ci ha dato mandato di adottare tutte le misure a nostra disposizione per arrivare alla giornata odierna".

"I risultati – prosegue Tallone – si ottengono con i fatti concreti e non con i proclami, per questo ringrazio la Giunta comunale e i tecnici dei vari enti coinvolti nella fase istruttoria, che si sono adoperati per mettere a disposizione gli strumenti necessari per tutelare l’interesse pubblico e salvaguardare la salute dei cittadini fossanesi, l’ambiente, la flora e la fauna della nostra città. Il lavoro di squadra, compresi il Comitato Fossanese di Salvaguardia ambientale e tutela della salute e Italia Nostra, paga sempre», conclude Dario Tallone .