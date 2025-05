Mondovì, a Parco Europa la festa finale del progetto “Bimbingamba” sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo

Una grande festa finale con diversi laboratori gratuiti a cura dell'Asilo nido comunale “Nidomondo”, degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Mondovì, della Cooperativa Animazione Valdocco, dell’associazione “L’Albero del Macramè” e dei “Giardini d'Infanzia”, con una gustosa merenda preparata per l’occasione dall’Istituto “Giolitti-Bellisario” di Mondovì. Un’importante opportunità di condivisione per bimbi e famiglie, dunque, da intendere come momento finale del progetto “Bimbingamba” promosso dal Comune di Mondovì e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso la Missione Promuovere il Benessere dell’Obiettivo Pianeta.

Appuntamento, dunque, per sabato 10 maggio a partire dalle ore 15.00 in Parco Europa, all’interno del quale è stato inaugurato proprio il 6 aprile 2024 il “Parco Bimbiingamba”, una specifica area giochi costituita da diversi attrezzi ludico-educativi. Nel corso del pomeriggio interverranno, tra gli altri, il sindaco e l’assessora alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di Mondovì e la responsabile della Missione Promuovere il Benessere dell’Obiettivo Pianeta della Fondazione Compagnia di San Paolo, Silvia Dorato.