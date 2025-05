Dopo Bergoglio, un altro Papa di origini piemontesi: il nonno di Prevost sarebbe nato a Torino

Dopo Papa Francesco, al secolo Jorge Bergoglio, le cui origini a Portacomaro, nell'Astigiano, lo avevano fatto essere subito 'uno di noi', ecco che adesso spuntano suggestioni che vorrebbero anche il neo eletto Leone XIV di origini piemontesi.

Le fonti sono un paio di siti online, in particolare WikiTree, usati per ricostruire il proprio albero genalogico. E allora, stando a queste ricerche, il nuovo pontefice avrebbe origini torinesi, da parte di padre. Se sono certamente spagnole le origini della madre Mildred Martínez, da parte del papà ecco spuntare un nonno, Jean Lanti Prevost, nato a Torino nel 1876 e morto nel 1960 a Cook, nell'Illinois, lo stato di Chicago.

D'altra parte "prevost" in piemontese vuol dire prete ed è un cognome originario del Nord Italia, tra Piemonte e Lombardia. Jean Lanti Prevost si sarebbe sposato con l'italo-svizzera Suzanne Louise Marie Fabre per emigrare poi in America, dove è nato il padre di Robert Prevost, Luis Marius, nel 1920.

Giusto far notare come nelle biografie circolate in queste ore viene indicata per il nuovo pontefice solo una generica origine francese-italiana, mancando riscontri certi sulle origini e gli archivi di casa nostra. Ma intanto la suggestione del Papa torinese ha iniziato a circolare.