Problem solving strategico: a Cuneo il workshop organizzato da Confapi Donne e Confapi Giovani

Una giornata e un'occasione davvero privilegiata per gli associati Confapi Cuneo che, ieri 8 maggio, hanno potuto partecipare al workshop di formazione dedicato al “PROBLEM SOLVING STRATEGICO”.

L'iniziativa, promossa da ConfapiD, il gruppo imprenditoria femminile di Confapi Cuneo con la presidente Isabella Bodino insieme a Gic Gruppo giovani imprenditori con il presidente Davide Bima, che hanno promosso questo esclusivo workshop formativo dedicato agli imprenditori associati a Confapi e a un gruppo insegnanti di Cuneo.

Organizzato dal direttore Confapi, la dottoressa Chiara Carlini, ha visto come protagonista dell’evento Roberta Milanese, coaching strategico, psicologa e psicoterapeuta presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Una giornata intensa, ricca di spunti e, soprattutto, finalizzata all'apprendimento di una metodologia pragmatica che consente di accedere rapidamente a modalità innovative di soluzione di problemi, anche quelli piuttosto articolati e complessi.

L'incontro ha permesso ai presenti di sperimentare quali sono i punti focali di un problema, come sviscerarlo e visualizzarlo per poter poi, attraverso tecniche specifiche, provare a mettere in campo delle soluzioni. Sia in ambito aziendale che personale e relazionale. Perché, come ha specificato proprio la dottoressa Milanese, una delle massime esperte in questo ambito, tutto quello che guida le nostre scelte è sempre figlio delle emozioni, che vanno quindi riconosciute, gestite e utilizzate in ogni ambito della vita, per ottenere risultati che ne migliorino la qualità, in opgni ambito, a partire da quello lavorativo, che asorbe buona parte del nostro tempo.

Qui le videointerviste realizzate nella giornata di ieri. L'intervento di Isabella Bodino, di Roberta Milanese e di Davide Bima