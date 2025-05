Domani a Boves il funerale di Danilo Boggione, morto alla partita di pallavolo del figlio

Saranno celebrati domani 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Boves, i funerali di Danilo Boggione, 50enne morto lo scorso 4 maggio durante il match di Under 17 fra Cuneo Volley e la Pallavolo Val Chisone, a Settimo Torinese. In campo il figlio Luca. Sugli spalti, vicino a lui, la moglie e un altro gruppo di genitori.

Purtroppo, non è stato possibile salvarlo, nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto al San Giovanni Bosco di Torino. La partita è stata immediatamente sospesa.

E domani sarà il momento dell'ultimo saluto. La società Cuneo Volley, in un post su Facebook, ha scritto che sarà presente con i suoi rappresentanti e atleti, per far sentire la vicinanza a Luca e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

Non solo il mondo del volley cuneese, ma tutto il paese parteciperà al rito funebre. Boggione era molto conosciuto e benvoluto a Boves, così come tutta la famiglia, alla quale la comunità di stringe in un grande abbraccio.