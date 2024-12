Mercatini, musica e mostre: la domenica in Granda è colorata e per tutti

La provincia di Cuneo si anima con una ricca varietà di appuntamenti domenicali che celebrano la magia delle feste: presepi suggestivi, mercatini colorati, fiere e mostre affascinanti, concerti emozionanti ed eventi gastronomici per soddisfare ogni gusto. Un caleidoscopio di tradizioni e atmosfere natalizie da vivere in ogni angolo della Granda.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

CUNEO

NATALE IN CORSO GIOLITTI

Domenica 15 dicembre dalle ore 8 alle ore 19, si terrà la nuova edizione di "Natale Sotto i Portici di Corso Giolitti". Saranno presenti mercatini di artigianato, antiquariato e idee regalo. Nel pomeriggio di entrambi i giorni sarà possibile incontrare, sotto i portici, Babbo Natale e gli elfi. Info: 335 66 87 732.

CUNEO

MERCATO STRAORDINARIO

Domenica 15 dicembre, in città si svolgeranno mercati straordinari in occasione delle feste natalizie. Info: manifestazioni@comune.cuneo.it

ALBA

MOSTRA DEI PRESEPI

Domenica 15 dicembre aperta la tradizionale Mostra dei Presepi nella Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza 6. Orari visite: dalle ore 14.30 alle 18.30. Info: 0173/ 215918.

ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, a Palazzo Banca d’Alba, sarà visitabile la Madonna della Bocciata di Pietro Cavallini. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

IN VOLO SU HOGWARTS

Domenica 15 dicembre alle ore 21, al Teatro G. Busca di Alba, spettacolo “In volo su Hogwarts” con i ragazzi del Coro Giovanile dell’Associazione Corale Intonando Coro Giovanile Franco Biglino, Pianoforte e direzione, Lara Martini, testi, Gianpiero Cavaliere, illustrazioni.

L’ingresso è gratuito. Info: https://www.profondoumano.it/

ALBA

CORO STELLA ALPINA

Domenica 15 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa di San Giuseppe, Concerto di Natale del Coro Stella Alpina. Ingresso libero. Info: 339 79 53 488.

BELLINO

MERCATINO

Domenica 15 dicembre, dalle ore 11 si terrà il Mercatino di Natale, mostra mercato di artigianato locale. Durante la giornata è prevista la musica occitana itinerante. Alle ore 15.30 si terranno i laboratori creativi per bambini e la lettura animata. Alle ore 17 ci sarà il concerto della corale della Parrocchia di Sampeyre. Info: associazione.lousaber@gmail.com

BORGO SAN DALMAZZO

NATALE CON CHI VUOI

Domenica 15 dicembre dalle ore 14.30 nel centro storico di Borgo San Dalmazzo, "Natale con chi vuoi... se Babbo sta con noi!", uno spettacolo itinerante dei Mangiatori di Nuvole, con ritrovo in Piazza IV Novembre. Info: https://fierafredda.it/

BOVES

MEMORIAL DI SOLIDARIETÀ

Domenica 15 dicembre, con ritrovo alle 9.30 in piazza Mottini, “VII Memorial Nathalie Pochard”, corsa e camminata solidale con ricavato offerto alla Scuola Materna Monsignor Calandri.

BOVES

BABBO NATALE BOVESANO

Domenica 15 dicembre, magico villaggio di Babbo Natale per famiglie visitatori. Durante le giornate tantissimi volontari, nelle vesti degli elfi di Babbo Natale, scendono in piazza e animano la festa tra intrattenimenti, giochi, spettacoli, musica, mercatini di Natale, laboratori e tanto buon cibo. Info: 345 50 32 020 lasportababbonatale@gmail.com

BRA

MERCATINO E CIOCCONATALE

Domenica 15 dicembre, in viale Risorgimento torna il Mercatino di Natale per la sua terza edizione. Trenino natalizio “Ciocconatale”, caldarroste, maghi e street band dal vivo. Info: https://www.ascombra.it

BRA

MERCATINI SOLIDALI

Domenica 15 dicembre mercatini solidali delle Clarisse presso chiesa dei Fratini della Rocca e mostra mercato nei cortili dell’istituto salesiano.

BUSCA

SANTA BALON EDUCATIONAL

Domenica 15 dicembre, in piazza Santa Maria mongolfiera in 3D e attività educational per grandi e piccini. Ingresso libero e gratuito.

CANALE

IL PAESE DEI BABI NATALE

Domenica 15 dicembre, con i "Babi" (rospi), presenza leggendaria e magica a Canale, che animeranno il periodo natalizio con eventi per grandi e piccini: letture, concerti, camminata, degustazioni, balli e i Mercatini di Natale, tutte le domeniche di dicembre.

Info: prolocodicanale@gmail.com

CASTELLAR

MERCATINI DEL MARCHESATO

Domenica 15 dicembre, i tradizionali mercatini saranno ospitati nella splendida e suggestiva cornice di Castellar. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

CAVALLERMAGGIORE

FIERA DELL’EDITORIA

Domenica 15 dicembre, presso l'Ala comunale di Piazza Vittorio Emanuele II e al Teatro S. Giorgio di Cavallermaggiore, appuntamento con la 31esima edizione della Fiera Piemontese dell’Editoria. Info: https://www.cavaeventi.it/

CHERASCO

PRESEPI

Domenica 15 dicembre sarà visitabile a Cherasco il “Presepe del Viaggiatore”, allestito presso allestito presso la Chiesa di S. Martino, con orario: sabato dalle 15 alle 18, domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Cherasco ospita nuovamente i “Presepi dei viali” lungo il viale dei Platani, nei pressi del Castello e come da tradizione, saranno presenti i più tradizionali Presepi allestiti presso la Chiesa di San Pietro e il Santuario della Madonna del Popolo.

Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

CHERASCO

NUI DUI

Domenica 15 dicembre, alle ore 21, al Teatro Salomone di Cherasco, Pippo Bessone e Luca Occelli presenteranno lo spettacolo musicale NUI DUI, canzoni raccontate, teatralizzate, mimate, ma soprattutto… cantate. Ingresso libero. Info: https://www.comune.cherasco.cn.it/

CORTEMILIA

ASPETTANDO IL NATALE

Domenica 15 dicembre, dalle ore 14, in piazza Savona, giochi, animazione, arrivo di Babbo Natale e lettura animata. Alle 15.30 cioccolata calda, vin brulé, caldarroste e panettone per tutti Alle ore 17.30, nella Chiesa di San Francesco, concerto del coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino. Info: https://www.comunecortemilia.it/eventi-cortemilia/

***

DOGLIANI

TRIFULE - MERCATO DEL TARTUFO

Domenica 15 dicembre, 1a edizione di “Trifule, Mercato del Tartufo di Dogliani e delle Alte Terre di Langa”, un evento pilota dedicato al tartufo bianco d’Alba. Alle ore 16 di sabato 14 inaugurazione presso la Bottega del Vino e alle 18 assegnazione tartufi di pregio. Domenica 15 dicembre, alle ore 9, ricerca del tartufo in riserva e dalle 10 alle 18 Mercato del tartufo e delle eccellenze enogastronomiche. Alle ore 11.30 distribuzione di polenta e alle ore 16, in piazza Carlo Alberto “Rejocing gospel choir”. A seguire panettone, vin brulè e cioccolata calda. Info: https://doglianiturismo.com

FOSSANO

VOXES A CAPPELLA

Domenica 15 dicembre, presso Palazzo Burgos di Fossano, alle ore 11, la Fondazione Fossano Musica organizza il concerto live dei VoXes a Cappella Ensemble, gruppo musicale composto da 18 elementi i quali si esibiranno con un repertorio molto vario. Info: https://fondazionefossanomusica.it/it

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Continua il tradizionale Magico Paese di Natale. All’interno del castello reale, grandi e piccini possono incontrare uno straordinario Santa Claus, sorridente e disponibile. Un viaggio fantastico nel regno dei sogni e della fantasia, corredato dal ricco Mercatino di Natale di Asti. Info: info@magicopaesedinatale.com

***

MARMORA

MERCATINI

Domenica 15 dicembre tornano i mercatini di Natale nella borgata di Vernetti, a Marmora, in Valle Maira, con banchetti di deliziosi prodotti enogastronomici, opere di artigianato e piccole esibizioni musicali itineranti. Ingresso libero. Info: 0171/998 113 (Comune di Marmora) proloco@comune.marmora.cn.it

MAGLIANO ALFIERI

CONCERTI MERCATINO E BABBO NATALE

Domenica 15 dicembre, alle ore 11 nel castello, concerto del Liceo Musicale Da Vinci e a seguire pranzo organizzato dalla Pro Loco. Alle ore 15 concerto della Banda comunale “La Maglianese”. Mercatino dei prodotti tipici lungo le vie del paese, Babbo Natale itinerante e laboratorio decorazioni natalizie. Alle ore 17 nel salone “Riez” di frazione S. Antonio spettacolo “Cuntacuche” della Compagnia Teatro Moretta. Info: info@comune.maglianoalfieri.cn.it

MONDOVÌ

BABBO BIKERS

Domenica 15 dicembre, dalle 11.30 alle 15 torna l'evento solidale per i bambini della pediatria. Tantissimi temerari bikers sfideranno il freddo, accompagnati da macchine americane, maggiolini e auto storiche, organizzazione di Bikers for a dream onlus. Saranno presenti diversi intrattenimenti per grandi e piccini: voli vincolati su una mongolfiera per i bambini con offerta libera, il flash mob della scuola di danza Gravity, supereroi che si caleranno dal tetto dell'ospedale, 'La casa della polenta' e 'Il puffo viaggiatore'. Info: https://www.motoraduni.it

MONTÀ

UNA MONTAGNA DI MAGIA

Domenica 15 dicembre si terrà a Montà l'evento “Una montagna di magia”, con il mercatino di Natale, le animazioni per bambini, la polenta, i balli occitani...e altre sorprese. Inoltre alle ore 16 nella chiesa di San Michele, scambio di auguri natalizi con l’associazione corale Sanstefanese. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it

MONTÀ

SUL SENTIERO DEL LUPO

Domenica 15 dicembre, escursione pre-natalizia, nel territorio di Montà d’Alba, con percorso ad anello di circa 14 km e rientro nel pomeriggio. Ritrovo ore 10 presso il Centro Outdoor Park in SP168 a Montà d’Alba. Al ritorno sarà possibile prenotare la merenda sinoira degli Auguri e/o passeggiare nelle vie del paese e assaporare l’atmosfera festosa dei Mercatini di Natale

Evento a pagamento. Info: www.terrealte.cn.it

MONTEMALE

IN CARROZZA CON BABBO NATALE

Domenica 15 dicembre, dalle 13.30 si potrà andare in carrozza con babbo Natale lungo le vie di Montemale. Distribuzione bevande calde e vin brulè e alle 16.30 concerto nella parrocchiale di San Michele Arcangelo con il “Cuneo Gospel Choir”.

***

FIERA NAZIONALE DEL CAPPONE

Domenica 15 dicembre, alle ore 10 inaugurazione della Fiera Nazionale del Cappone con la partecipazione della Filarmonica Morozzese e consegna del “Cappone d’Oro” (5a edizione). Alle 12 “Cappone no Stop” a cura delle Pro Loco di Morozzo e Consovero e alle 16 premiazioni delle migliori coppie di capponi. Per tutta la giornata saranno visitabili le esposizioni dei “Capponi di Morozzo” e dei volatili da cortile, la mostra mercato dei prodotti tipici e l’orto didattico a cura della Slow Food di Fossano. Escursioni naturalistiche nei dintorni di Morozzo dalle 9.30 alle 13 (info 328 66 59 568). Info: https://www.comune.morozzo.cn.it/

MOROZZO

CAPPELLA SANTO STEFANO

Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, presso la cappella di Santo Stefano, visite guidate gratuite al ciclo di affreschi rapimento del Santo da parte del Diavolo. Info: 346 21 89 871.

NOVELLO

FIERA DI SANTA LUCIA E CAMMINATA

Domenica 15 dicembre, in occasione della Fiera di Santa Lucia, a Novello avrà luogo una facile camminata gratuita di circa 6 km, con ritrovo in Piazza Monviso alle 9.30. Termine previsto, per pranzo. La Fiera di Santa Lucia, propone il pranzo con le “Borgate da Gustare” menù a scelta. Al pomeriggio spettacolo di magia con il Mago Roger ed anche “Batima a Mejra” antica trebbiatura della meliga, bancarelle di artigiani e produttori locali per le vie novellesi. Per prenotazioni 328 67 81 450 – 347 88 45 083. Info: https://www.naturaltrek.it/

PEVERAGNO

CONCERTO DI NATALE

Domenica 15 dicembre, alle ore 20.45, presso il Centro Polifunzionale “A la Sousta”, Concerto di Natale della Banda Musicale, con brani originali per banda, colonne sonore e brani natalizi.

PIOBESI D’ALBA

MERCATINO DI NATALE

Sabato 14 dicembre, dalle ore 14, in Piazza San Pietro a Piobesi d'Alba, ci sarà il mercatino di Natale con prodotti tipici e artigianato. Musica live con Spazio Yavanna, Esibizione Banda musicale, animazione con Cinema Vekkio, Gruppo trampolieri Familupis, Giro in carrozza di Natale.

Durante il pomeriggio, distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, caldarroste, panettone offerti dalle Associazioni. Info: https://www.comune.piobesidalba.cn.it

SALUZZO

SAPORI DI NATALE

Sabato 14 dicembre, alle ore 16, presso la Castiglia - Museo della Civiltà Cavalleresca "Sapori di Natale". Antichi odori e sapori di Natali lontani accompagneranno bambini e bambine in una visita sensoriale del Museo della Civiltà Cavalleresca che si concluderà con una divertente attività laboratoriale alla scoperta delle profumate pietanze del ricco banchetto natalizio alla corte dei Marchesi di Saluzzo. L’attività, dedicata a bambine e bambini dai 4 ai 9 anni. Il costo della visita sensoriale e del laboratorio sarà di 5 euro a partecipante, con la possibilità per gli accompagnatori di visitare i Musei della Castiglia a tariffa ridotta. Prenotazione obbligatoria. Info: https://visitsaluzzo.it/

SOMMARIVA DEL BOSCO

WITORCHESTRA IN CONCERTO

Domenica 15 dicembre, alle ore 18 presso il Teatro Bongioanni, “WitOrchestra” in concerto, presentata da L’Offerta Musicale.

TARANTASCA

PRESEPI ARTIGIANALI

Domenica 15 dicembre presso la chiesa di San Bernardo, esposizione di presepi artigianali. Info: 389 10 73 281.

VALDIERI

PRESEPE MECCANICO

Domenica 15 dicembre 31esima edizione del presepe meccanico presso Confraternita di Santa Croce. Visitabile dalle 15 alle 18.

VILLANOVA MONDOVÌ

FIERA DI SANTA LUCIA

Domenica 15 dicembre Fiera di Santa Lucia, tradizionale fiera mercatale che abbraccia corso Marconi, via Eula, via Roma e via XX Settembre sino a piazza della Rimembranza, con mercatini natalizi di artigianato e hobbistica con espositori provenienti da tutta la provincia di Cuneo, dalla vicina Liguria e da altre regioni d'Italia. Distribuzione di cioccolata calda, caldarroste e vin brulè a cura dalle associazioni villanovesi di volontariato. Info: villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it