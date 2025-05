Asproflor a "Clorofilla 2025": natura, gioco e creatività in un week end ad Alba

In una primavera che promette fioriture memorabili e concentra l'attenzione sulla sostenibilità delle azioni e delle politiche di gestione del verde, sabato 24 e domenica 25 maggio Asproflor – Comuni Fioriti sarà protagonista a “Clorofilla 2025”, la nuova mostra & mercato di fiori, piante e arredi da giardino, che, dalle 9 alle 19 di entrambi i giorni, colorerà piazza San Paolo ad Alba con profumi, colori e attività per grandi e piccoli.

Nel cuore delle Langhe, Clorofilla si presenta come un progetto fresco e innovativo, pensato da Asproflor in collaborazione con il Comune e con Alba sotto le Torri, l’associazione che riunisce gli esercenti del centro storico. Natura, bellezza e sensibilizzazione ambientale si riuniranno per offrire al pubblico due giornate di scoperta di meravigliose essenze fiorite, esperienze sensoriali e divertimento educativo.

La mostra mercato di essenze verdi e fiorite sorprenderà i visitatori fin dalle 9 di sabato 24 maggio e permetterà di trovare varietà curiose e rare, fiori profumatissimi e cultivar selezionati per garantire copiose fioriture e resistenza alla siccità e agli agenti atmosferici.

Asproflor sarà presente con una proposta pensata per coinvolgere attivamente bambini e famiglie, grazie a laboratori ludico-didattici e giochi esperienziali.

Tra le attività ludiche di maggior richiamo, i percorsi multisensoriali a piedi nudi, la “Cucina verde” e “Piantala!”, un divertente gioco durante il quale ogni bambino potrà re-invasare la propria piantina, da portare poi a casa come simbolo del proprio impegno a “coltivare la bellezza”. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che insegna il rispetto per il verde e stimola l’empatia verso la natura.

Tra le molte attività promosse in piazza San Paolo da Asproflor una in particolare, “Il canto delle piante”, promette di stupire davvero!

Il programma

Sabato 24 maggio il ricercatore e naturopata Severino Doppi attiverà il suo Music Plant, uno straordinario “strumento” che capta gli impulsi elettrici generati dal pulsare della linfa nelle piante e li trasforma in armonie sonore. Per tutto il giorno si potranno sentire cantare rose e camelie, arbusti e piante perenni, violette e mughetti, glicini e gelsomini e molte altre varietà fiorite o decorative.

Da non perdere sabato 24, alle ore 16, nel cortile della Maddalena, l’intervento di Stefano Mancuso, biologo e divulgatore di fama internazionale, autore, tra gli altri, dei volumi autore di “La versione degli alberi” e “La tribù degli alberi”, in collaborazione con Circonomìa.

Infine, domenica 25 maggio, dalle ore 9 alle 19, continueranno i laboratori e percorsi sensoriali e ci si potrà ancora immergere nei colori e nei profumi della mostra florovivaistica; mentre alle ore 11.30 ci sarà l’occasione di brindare durante un elegante Aperitivo Floreale.

Clorofilla sarà anche occasione per dare vita a due iniziative di interesse sociale.

Domenica mattina verrà inaugurato il nuovo allestimento fiorito della rotonda di corso Bra, vicino al passaggio a livello, realizzato da Asproflor quale omaggio all’albese Fiorenza Gabiati, recentemente scomparsa.

Domenica 25 maggio, durante l’aperitivo floreale, alle 12, ci sarà anche la consegna di alcuni magnifici rododendri, vincitori della medaglia d’oro a Euroflora 2025, che l’Associazione aveva utilizzato nell’allestimento di Euroflora e che ha deciso di donare al Comune di Alba, quale messaggio di bellezza sostenibile e omaggio alle politiche virtuose del riuso.

Le dichiarazioni

Sergio Ferraro, presidente nazionale di Asproflor, commenta: «Siamo entusiasti di partecipare a Clorofilla e di rafforzare così la storica collaborazione con la città di Alba, così sensibile ai temi della sostenibilità e della bellezza condivisa. Clorofilla è un’occasione perfetta per mettere in campo proposte educative pensate per le nuove generazioni e siamo certi che da questa esperienza nasceranno molte altre iniziative da realizzare con le scuole albesi. I bambini sono i veri custodi del verde del futuro, e coltivare con loro l’amore per la natura è la nostra missione più importante».

«La primavera significa fiori e colori– dichiarano il sindaco Alberto Gatto e la vicesindaco Caterina Pasini –. Ed è proprio questo lo spirito di Clorofilla, che quest’anno animerà piazza San Paolo con un’esplosione di natura, creatività e comunità. Un evento all’aria aperta, coinvolgente, che valorizza il legame tra la città e il verde, elemento da sempre apprezzato ad Alba. Ringraziamo con convinzione gli organizzatori per aver reso possibile questa iniziativa che ci auguriamo possa diventare un appuntamento importante per tutti gli albesi e i turisti che iniziano ad affollare la nostra città. Ringraziamo, inoltre, Asproflor per la cura con cui ha decorato la rotonda dedicata a Fiorenza Gabiati e per la donazione fatta alla città di Alba dei magnifici rododendri che i nostri uffici andranno a piantumare, rendendo ancora più bella la nostra città».

«L’educazione al bello e al rispetto della natura è una delle più importanti lezioni che grandi e piccoli possano ricevere – sostiene la presidente di Alba Sotto le Torri - Commercianti Centro Storico aderente all'ACA, Micaela Delsanto –. Anche per questo motivo, oltre che per la gradevolezza di un evento promozionale del florovivaismo, salutiamo con favore l’iniziativa Clorofilla: un progetto innovativo, un momento di apprendimento, un’occasione di svago per potenziali acquirenti e in generale per tutte le famiglie, nel cuore della città».

Clorofilla è un’iniziativa che riflette pienamente la visione di Asproflor: educare, ispirare, coinvolgere, valorizzando il verde come strumento di crescita individuale e collettiva. Un’occasione per far fiorire curiosità, rispetto e senso di comunità, in uno dei territori più belli e accoglienti d’Italia.