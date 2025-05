A Roburent un incontro tra amministrazione e volontari per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si celebra l’8 maggio in tutto il mondo per ricordare la nascita del fondatore Henry Dunant, anche nel Comune di Roburent l'amministrazione ha dedicato un momento di incontro e ringraziamento ai volontari che, con spirito di abnegazione e impegno, donano il loro tempo a favore della comunità.

Il sindaco, Emiliano Negro con l'assessore Luisa Albertin che ha tra le deleghe proprio quelladedicata alla Croce Rossa Italiana, hanno incontrato una rappresentanza dei volontari della delegazione che ha sede a San Giacomo di Roburent.

I volontari hanno poi portato in municipio la bandiera dell'associazione, che rappresenta il forte legame tra la comunità e i principi fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.