Incidente stradale a Cherasco sulla Fondovalle Tanaro.

Auto esce autonomamente di strada senza coinvolgere altri mezzi.



Ferito il conducente, affidato tempestivamente alle cure del servizio regionale d'emergenza 118.



Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Alba e Bra per la messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi del caso.