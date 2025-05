Cuneo: manca un mese alla 24 Ore di Sport del NUoVO

Dopo il grande successo dell’edizione inaugurale del 2024, il 14 e 15 giugno 2025, la 24Ore di Cuneo tornerà al NUoVO Cuneo, promettendo un week end di emozionanti competizioni e divertimento senza sosta dalle 18 del sabato alle 18 della domenica quando termineranno le fasi finali di ciascuno sport. Come l’anno passato l’evento poggerà sulle solide basi di esperienza dell’originale 24 Ore di Sport che per vent’anni ha caratterizzato l’inizio dell’estate cuneese. Alcuni degli organizzatori di quella esperienza supporteranno in vario modo l’entusiasmo di nuovi volontari e dei gestori dell’area NUoVO, con la competenza maturata in venti edizioni di un evento diventato riferimento nazionale per la tipologia di torneo.

Nel 2024 l’iniziativa ha interessato sette discipline (calcio a 7, streetball, bocce – petanque, calciobalilla, beach-volley, padel open e padel misto), ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti suddivisi in 100 squadre e il passaggio di migliaia di persone tra il pubblico e gli affezionati dell’evento.

Forti del successo dell’anno passato l’edizione 2025 vedrà l’aggiunta di alcune discipline per garantire un’ulteriore crescita dell’iniziativa. Il grosso dei tornei si svolgerà proprio nell’area del NUoVO la cui offerta sportiva verrà completata dall’adiacente centro sportivo Tennis Park – Best Point che ospiterà i nuovi tornei di tennis e ping-pong a cura dell’Associazione Sportiva Area0172; mentre la pista protetta di ciclismo vicina alla Casa del Fiume ospiterà una competizione di skiroll ed il torneo di calcio a 7 sarà nuovamente ospitato sul vicino campo sintetico. I regolamenti, le modalità di iscrizione ed i referenti dei diversi tornei sono disponibili sul sito internet www.nuovocuneo.it/24ore .

L’iniziativa si pone l’obiettivo di crescere ulteriormente rispetto l’anno passato raggiungendo le 200 squadre e superando i 1.000 atleti iscritti. L’evento riproporrà alcune proposte vincenti delle 24 Ore precedenti come il sabato sera con festa musicale e numerose offerte culinarie (pizza, hamburger e pastasciutta) e l’obiettivo di solidarietà dell’iniziativa. Infatti, già nel 2024 l’iniziativa ha permesso di raccogliere 6000 € derivanti dalle quote di iscrizione ai diversi tornei e devoluti al progetto dell’Associazione Amici Case del Cuore per la realizzazione di uno “Spazio multisensoriale per l’Autismo”, a supporto dei progetti con minori autistici e delle loro famiglie nei pressi della struttura Spazio A di Cuneo gestita dalla Cooperativa Sociale Momo. Anche nel 2025 è confermata la volontà di sostenere gli ulteriori sviluppi di questa iniziativa.

La manifestazione sarà una bella vetrina ad inizio di un’estate 2025 che rafforzerà l’offerta del NUoVO già ricca di appuntamenti musicali e sportivi. Il NUoVO Cuneo è un centro sportivo e culturale nato nel 2023 nell’area ex-Nuvolari ed oggi ospita 3 campi da padel coperti, 3 campi da beach volley coperti di inverno e scoperti di estate, 1 playground artistico adibito al gioco del basket e ad ospitare il pubblico dei concerti più importanti, 2 palchi per esibizioni di diversa natura e una club-house allestita a bar-ristorante.