Il “sì” alla pace del corteo pro Pal di Cuneo [GALLERY]

“La pace è l’unica via possibile”: è questo il grido che ha risuonato sabato 10 maggio lungo le vie del centro e centro storico di Cuneo in occasione della manifestazione di solidarietà al popolo palestinese per i soprusi subiti negli scontri armati tra il governo israeliano e le forze di Hamas.

L’evento – promosso da oltre 40 realtà associative, civiche, sindacali e religiose – ha raccolto un migliaio di persone. Diversi gli interventi pubblici, tra cui quello di un ex farmacista di Gaza: “ Ho dovuto lasciare tutto. I miei figli sono cresciuti sotto i bombardamenti. Ma continuo a lottare per tenere viva Gaza. Nel silenzio del mondo, voi che oggi siete qui siete la speranza dei bambini di Gaza”.

Qui sotto la gallery fotografica di Mattia Benozzi.