Vicoforte, avvicendamento tra il dottor Aimo e il dottor Gaggero

Avvicendamento di medici di medicina generale a Vicoforte. Dal 1° maggio il dottor Sergio Aimo, che dal 2000 ha prestato servizio con grande apprezzamento dei vcesi, è in quiescenza ed è sostituito dal dottor Andrea Gaggero.

Il sindaco Gian Pietro Gasco li ha incontrati per ringraziare il dottor Aimo e per commentare, insieme a lui, vari aspetti della realtà vicese che, dal punto di vista dell’assistenza medica, sono ora affidati al dottor Gaggero: "Avremo ancora modo di ringraziare il dottor Aimo per la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro - afferma il primo cittadino -. Nel frattempo auguriamo buon lavoro al Dr. Gaggero, certi che a Vicoforte potrà ben operare".

Un incontro cordiale che, dal punto di vista dei rapporti con l’Amministrazione comunale, ha rappresentato una sorta di “passaggio di consegne” tenendo anche conto della presenza della Casa di Riposo San Giuseppe. La struttura, che ospita quasi settanta persone, in parte non autosufficienti ed in parte autosufficienti, è una realtà molto importate non solo per Vicoforte, ma anche per tutto il monregalese.