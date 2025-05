Esercitazione interforze a Centallo: in campo Croce Rossa, Gruppo Cinofili e Protezione Civile

Sabato 10 maggio, presso il campo scuola Le Fiamme di Centallo, si è svolta un’importante esercitazione interforze, co-organizzata dal Comitato CRI di Centallo e dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Gruppo Cinofili di Centallo, con il supporto della Protezione Civile. Una giornata intensa, costruita con grande impegno e pianificazione condivisa.

L’obiettivo era testare le capacità operative e il coordinamento tra le diverse realtà di emergenza del territorio, attraverso una simulazione ad alto realismo: un’esplosione in un’area sensibile, con il coinvolgimento di più persone disperse sotto le macerie.

La giornata è iniziata con una fase di pre-allerta, durante la quale i volontari hanno ricevuto la simulazione di richiesta urgente di soccorritori e personale. In tempi rapidi sono state attivate le squadre, mentre il Posto di Coordinamento Avanzato (PCA) assumeva il controllo della situazione, gestendo le risorse e dirigendo le operazioni sul campo.

Fondamentale è stato il coinvolgimento della Protezione Civile di Centallo, che ha effettuato la bonifica dell’area per verificarne la sicurezza operativa. Solo dopo il nullaosta, il PCA ha potuto inviare sul posto le unità di ricerca.

L’intervento successivo è stato affidato all’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Gruppo Cinofili, che ha operato con i propri cani da ricerca e i conduttori cinofili per individuare le “vittime” sotto le macerie. Grazie al loro addestramento e alla rapidità di azione, è stato possibile localizzare con precisione i soggetti coinvolti, consentendo così l’intervento tempestivo delle squadre sanitarie della Croce Rossa.

Gli scenari sanitari previsti includevano traumi, agitazione psicomotoria e arresto cardiaco (RCP). I soccorritori della CRI, suddivisi in squadre, sono intervenuti per fornire assistenza e gestire i pazienti, operando in condizioni realistiche.

L’esercitazione è stata arricchita dalla presenza e dal contributo di Salvatore Interlandi, a capo della sala radio dell’ANPS, che ha gestito le comunicazioni radio in tempo reale, mantenendo un collegamento operativo anche con altre realtà sul territorio nazionale. A supporto delle attività anche la presenza di un medico dell’ANPS e della CRI, Roberto Rainis, che ha seguito lo svolgimento dell’intervento con ruolo di supervisione sanitaria.

Questa esercitazione non solo ha rappresentato un’importante occasione di formazione e verifica delle competenze acquisite, ma ha anche dimostrato quanto sia fondamentale la collaborazione tra enti diversi che, in caso di emergenza reale, devono agire in modo rapido, sinergico ed efficiente.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari coinvolti, che hanno dedicato il proprio tempo e le proprie energie con professionalità e spirito di servizio. Un sentito grazie anche alla Protezione Civile di Centallo, a Gino Bello, a capo dell'ANPS - gruppo Cinofili di Centallo, partner fondamentali di questa giornata. Senza il contributo di ognuno, questa esercitazione non sarebbe stata possibile.

Un grande grazie va anche a tutti coloro che hanno collaborato, supportato e reso possibile la buona riuscita dell’iniziativa: dai coordinatori, simulatori e truccatori, ai referenti logisti e TLC, a chi ha curato la gestione dei mezzi e della sicurezza sul campo.

Queste esperienze rafforzano lo spirito del volontariato e la preparazione necessaria per affrontare, insieme, qualsiasi emergenza. Il Comitato CRI di Centallo continuerà a promuovere iniziative di formazione e collaborazione come questa, convinti che l’unione delle forze sia il fondamento di una risposta efficace per la comunità.