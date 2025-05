Venerdì 16 Maggio alle ore 21 presso la sala San Giacomo a Bagnasco va in scena TUTTA COLPA DI UNA CHAT commedia brillante in due atti liberamente tratta da Chat a due piazze di Ray Cooney e portato in scena dalla Compagnia Fuori di Quinta in prima assoluta.

Quello di venerdì è l'ultimo appuntamento della stagione organizzata dalla Compagnia del Teatro Marenco di Ceva in collaborazione con la Pro Loco di Bagnasco.