Cinquant’anni di musica, passione e comunità: il Coro Milanollo celebra il suo anniversario con la XXXV Rassegna Internazionale di Canto Corale

Cinquant’anni di musica, di memoria e di impegno culturale: nel 2025 il Coro Milanollo di Savigliano raggiunge un traguardo importante della propria storia. Nato nel 1975 per volontà del Maestro Sergio Chiarlo, il coro ha attraversato cinque decenni mantenendo saldo il legame con il territorio e aprendo la pratica corale a generazioni di cantori e cittadine.

Oggi, guidato dalla figlia Natascia Chiarlo, il Coro Milanollo è riconosciuto a livello nazionale per la qualità del suo repertorio, la continuità della sua attività e la sua capacità di coniugare tradizione, educazione e innovazione culturale.

Per celebrare l’anniversario, l’Associazione Corale Milanollo promuove un ampio programma musicale e formativo, diffuso tra i Comuni di Savigliano, Villafalletto, Marene, Cavallermaggiore e Moretta.

Il momento culminante sarà la tre giorni centrale della XXXV Rassegna Internazionale di Canto Corale “Sergio Chiarlo”, in programma dal 13 al 15 giugno 2025, che porterà in Piemonte cori italiani e stranieri, offrendo al pubblico un’esperienza musicale ricca, gratuita e profondamente condivisa.

Il programma si apre venerdì 13 giugno alle ore 21:00 a Villafalletto, in Piazza Giuseppe Mazzini, con un concerto corale internazionale all’aperto: un momento di festa e di incontro tra culture, nel segno della musica come linguaggio universale.

Sabato 14 giugno alle 21:15, l’Ala Polifunzionale “Lorenzo Morello” di Savigliano ospiterà il concerto inaugurale della Rassegna. In un’atmosfera suggestiva e raccolta, si esibiranno ensemble selezionati con repertori polifonici e contemporanei, rappresentando al meglio la varietà e la qualità della coralità europea.

Domenica 15 giugno si concluderà con due appuntamenti significativi:

alle ore 11:00, la Santa Messa nella Chiesa di San Filippo Neri, con interventi musicali liturgici;

alle ore 12:00, la cerimonia ufficiale presso il Palazzo Comunale di Savigliano, con la partecipazione delle autorità e lo scambio di doni tra i cori partecipanti.



Una rassegna che prosegue fino all’autunno

La Rassegna Internazionale non si esaurisce nel mese di giugno. Dopo la pausa estiva, il programma continuerà nell’autunno 2025 con nuovi concerti e appuntamenti musicali nei Comuni di Marene, Cavallermaggiore e Moretta, allargando ulteriormente il coinvolgimento territoriale e il dialogo tra realtà corali italiane ed europee. La prosecuzione della rassegna sottolinea la volontà di rendere questo progetto non solo un evento celebrativo, ma un percorso stabile e diffuso di valorizzazione culturale.

Il valore della memoria e della coralità

Nel corso dei suoi cinquant’anni di attività, il Coro Milanollo ha assunto un ruolo centrale nella vita culturale di Savigliano e non solo. Le fotografie d’archivio che accompagnano questo comunicato ne testimoniano l’evoluzione: dai primi concerti con le voci bianche, fino alla maturità artistica dell’attuale formazione femminile. In ogni epoca, la coralità è stata intesa come spazio di educazione, di relazione e di crescita personale.

La XXXV Rassegna Internazionale di Canto Corale, intitolata alla memoria del fondatore Sergio Chiarlo, si inserisce in una storia che è anche quella della città: una storia collettiva fatta di prove, incontri, concerti, viaggi e relazioni umane, portata avanti con passione, spirito volontario e amore per la musica.



Una festa aperta a tutti

Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti al pubblico, con l’obiettivo di promuovere un accesso democratico alla cultura, valorizzare il patrimonio artistico locale e favorire il dialogo intergenerazionale. L’iniziativa gode del sostegno delle istituzioni locali, delle fondazioni bancarie e di numerose realtà associative del territorio, in un’ottica di co-progettazione culturale che mira a generare impatto reale e duraturo.

La celebrazione del cinquantenario del Coro Milanollo è, in definitiva, molto più di una ricorrenza: è un tributo alla memoria attiva, alla cultura che si fa comunità, e alla musica che continua a unire.