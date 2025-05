Cuneo aderisce alla Giornata della Celiachia con un menù senza glutine per tutti gli studenti

Cuneo aderisce alle iniziative di sensibilizzazione in occasione della settimana nazionale della celiachia, promossa dal 10 al 18 maggio dall’AIC (Associazione Italiana Celiachia) per informare la popolazione su una patologia che riguarda circa 600 mila persone in tutta Italia.

La settimana si svolge ogni anno nel mese di maggio in corrispondenza della Giornata Internazionale della Celiachia, che ricorre il 16 del mese. Nove giorni per accendere i riflettori sui falsi miti e sulle innumerevoli fake news che contribuiscono a generare cattiva informazione, scarsa conoscenza dell’argomento e di conseguenza delle necessità e dei diritti dei pazienti. L’iniziativa coinvolge numerose città nel mondo, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza pubblica sulla celiachia attraverso iniziative di carattere diverso e rivolte a target differenti.

Uno spazio importante è dedicato alle scuole con “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, iniziativa che prevede la distribuzione di un menù completamente senza glutine nelle mense delle scuole di numerosi comuni italiani. Cuneo aderirà, grazie alla collaborazione con l’AIC, nella giornata di mercoledì 14 maggio. Verranno serviti risotto alle zucchine, pollo al forno, spinaci al forno, gallette di riso e frutta fresca. L’iniziativa vuole contribuire a diffondere la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutti i falsi miti sulla celiachia è possibile consultare il sito www.settimanadellaceliachia.it. Sul sito è possibile scoprire anche il calendario completo degli appuntamenti, tante informazioni utili e mettere alla prova le proprie conoscenze attraverso un quiz digitale. Inoltre, nella serata di venerdì 16 maggio la Torre civica verrà illuminata di verde, colore simbolo della campagna di sensibilizzazione.