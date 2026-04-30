Settanta anni del Rotary Saluzzo: in scena "Luce in sala" che sostiene un progetto medico del Regina Margherita

Il 12 maggio il Rotary Club Saluzzo festeggia un prestigioso anniversario: i 70 anni di fondazione.

Per celebrare la ricorrenza, grazie anche al contributo di importanti sponsor, il club organizza una serata- evento aperta alla cittadinanza presso il teatro Magda Olivero ( via palazzo di città 15 ) in cui interverranno ospiti eccezionali. Sul palcoscenico saluzzese, martedì 12 maggio alle 20,45, andrà in scena "Luce in sala" spettacolo fatto di arte, circo, cabaret e musica.

La serata è un regalo che il club vuole fare a Saluzzo, legata però ad un service di solidarietà molto importante: la ricerca medica sull’osteosarcoma promossa dall’Ospedale Regina Margherita, sostenendo così la lotta contro una delle più gravi forme di tumore osseo infantile.

Nel cast dello spettacolo di cui firma la regia Tatjana Callegari, sono previsti Giorgio Bolognese, Senso D’Oppio, Diego Casalis Aurus, Davide D’Urso, Mauro Villata, Tita Giunta, Vocal Boutique con la partecipazione di Paolo Narbona e Benny Pizzuto.

I posti sono numerati e i biglietti ( 15 euro) sono acquistabili al seguente link:

https://www.ticket.it/teatro/evento/luce-in-sala_2771971.aspx

Tutto il ricavato confluirà nel progetto sostenuto dal Rotary Saluzzo.