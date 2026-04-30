Lo sportello Asl di Boves amplierà l'orario di apertura al pubblico dal 4 all'11 maggio

Date le cessazioni e i nuovi inserimenti di numerosi medici di medicina generale a Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Morozzo e Margarita, al fine di agevolare l'utenza nella scelta di un nuovo medico tra quelli presenti nell'ambito territoriale, lo sportello multifunzionale di Boves amplierà l'apertura al pubblico lunedì 4, mercoledì 6, venerdì 8 e lunedì 11 maggio con l'orario 8-13; 13,30-16,30.

Gli sportelli multifunzionali di Borgo San Dalmazzo e Cuneo verranno invece potenziati nello stesso periodo con una postazione aperta in più rispetto a quelle normalmente attive.