giovedì 30 aprile
Lo sportello Asl di Boves amplierà l'orario di apertura al pubblico dal 4 all'11 maggio
Lo sportello Asl di Boves amplierà l'orario di apertura al pubblico dal 4 all'11 maggio
Leggi le ultime di: Sanità
 / Sanità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sanità | 30 aprile 2026, 14:01

Lo sportello Asl di Boves amplierà l'orario di apertura al pubblico dal 4 all'11 maggio

La misura volta ad agevolare l'utenza nella scelta di un nuovo medico di base date le recenti cessazioni e i nuovi inserimenti a Cuneo, Borgo, Boves, Morozzo e Margarita

Lo sportello Asl di Boves amplierà l'orario di apertura al pubblico dal 4 all'11 maggio

Date le cessazioni e i nuovi inserimenti di numerosi medici di medicina generale a Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Morozzo e Margarita, al fine di agevolare l'utenza nella scelta di un nuovo medico tra quelli presenti nell'ambito territoriale, lo sportello multifunzionale di Boves amplierà l'apertura al pubblico lunedì 4, mercoledì 6, venerdì 8 e lunedì 11 maggio con l'orario  8-13; 13,30-16,30.  

Gli sportelli multifunzionali di Borgo San Dalmazzo e Cuneo verranno invece potenziati nello stesso periodo con una postazione aperta in più rispetto a quelle normalmente attive. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium