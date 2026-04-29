L’Asl Cn2 organizza un incontro informativo per gli operatori del settore alimentare e della ristorazione pubblica

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASL CN2 organizza un incontro informativo rivolto agli operatori del settore alimentare del territorio. L’iniziativa è dedicata in particolare a tutti i professionisti della ristorazione pubblica, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata.

Sarà dedicato spazio ai temi degli allergeni e delle richieste alimentari specifiche (quali celiachia e allergie), nonché a cenni sulle principali malattie a trasmissione alimentare (MTA) e sugli aspetti di prevenzione.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto diretto su temi rilevanti per la sicurezza alimentare nel settore della ristorazione. Verranno affrontati argomenti di interesse operativo, con particolare riferimento agli aspetti oggetto di attenzione nell’ambito dei controlli ufficiali e alle principali criticità riscontrate nel settore. È previsto un approfondimento sul quadro normativo vigente e sulle modalità di svolgimento dei controlli, con un focus su finalità, ambiti di verifica ed esiti dell’attività ispettiva.

Il corso si terrà presso l’Aula Balconata (IV piano) dell’ Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno il 20 maggio, dalle 14.30 alle 17.00 .