“One Health. Tutto è connesso”: a Savigliano un convegno per riflettere sul legame tra persone, animali e ambiente

La salute dell’uomo, quella degli animali e la tutela dell’ambiente non sono compartimenti stagni, ma elementi di un unico sistema interconnesso. È questo il cuore del concetto di “One Health”, che sarà protagonista del convegno dal titolo “One Health. Tutto è connesso”, previsto per venerdì 8 maggio 2026 presso la Sala Polifunzionale Crosà Neira (Via Misericordia 3, Savigliano).

“Una sola salute. Pensaci.” – È questo l’appello che gli organizzatori rivolgono alla cittadinanza, invitandola a partecipare a un momento di formazione fondamentale per comprendere le sfide del nostro tempo.

L’iniziativa è organizzata da Amici dei mici ODV e ASL Cn 1, sostenuta da Fondazione CRS e Regione Piemonte ed è patrocinata dalla Città di Savigliano, CSV Società Solidale ETS, Ordine dei veterinari della provincia di Cuneo, Ordine dei medici della provincia di Cuneo e Dipartimento di scienze veterinarie. L’incontro nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori del settore su quanto l’equilibrio del pianeta influenzi direttamente la nostra qualità della vita.

Il convegno, moderato dal Dr. Emilio Bosio e nel corso del quale sarà collegato online l’assessore alla sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, vedrà la partecipazione di illustri docenti universitari che affronteranno il tema da diverse prospettive:

Ambiente e Clima: Il Prof. Michele Freppaz aprirà i lavori analizzando la fragilità del suolo e della neve in un contesto climatico che cambia.

Il Prof. Michele Freppaz aprirà i lavori analizzando la fragilità del suolo e della neve in un contesto climatico che cambia. Correlazioni Salute Umana/Animale: Il Prof. Ezio Ferroglio approfondirà le strette connessioni tra mutamenti climatici e benessere globale.

Il Prof. Ezio Ferroglio approfondirà le strette connessioni tra mutamenti climatici e benessere globale. Sicurezza Alimentare: Il Prof. Valerio Giaccone illustrerà i rischi emergenti e i monitoraggi necessari per la sicurezza dei nostri cibi.

Il Prof. Valerio Giaccone illustrerà i rischi emergenti e i monitoraggi necessari per la sicurezza dei nostri cibi. Esperienze sul campo: Il Prof. Andrea Calcagno porterà casi concreti per rispondere alla domanda: "One Health è veramente tutto connesso?".

Il Prof. Andrea Calcagno porterà casi concreti per rispondere alla domanda: "One Health è veramente tutto connesso?". Ricerca e Futuro: In chiusura, il Prof. Alessandro Bertero presenterà le nuove frontiere alimentari e le possibilità offerte dalla ricerca scientifica.

L’evento avrà inizio alle ore 14:30 e si concluderà alle ore 18:30. Al termine degli interventi è previsto uno spazio dedicato alla discussione e al confronto con il pubblico. L’iniziativa ha ottenuto l’accreditamento ECM per le professioni sanitarie coinvolte, Medici, Medici Veterinari, Psicologi, Infermieri, Farmacisti, Biologi, con attribuzione dei relativi crediti formativi.

L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni:

Email: odv@amicideimici.org, Telefono: 379 1491728



