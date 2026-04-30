A Savigliano il corso per ottenere il "diploma di lingua felina”

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo, con il Patrocinio del Comune di Savigliano e dell'ASL CN1, in collaborazione con Arcaplanet, presenta il corso denominato "diploma di lingua felina”, che avrà luogo presso la sala del palazzo comunale Miretti, in piazza Santarosa a Savigliano, nei giorni 13 - 20 - 27 Maggio e 3 Giugno dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Le lezioni, tenute da Medici Veterinari specializzati nella materia, hanno lo scopo di fornire nozioni sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del gatto in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile dell'animale, creando una relazione sana ed equilibrata con esso.

Il linguaggio del gatto è ancora più difficile da interpretare rispetto a quello del cane. Verranno forniti gli strumenti e le chiavi di lettura per capire come comunica questa specie, a partire dall’etologia per arrivare a trattare i principali disturbi comportamentali, sfatando i falsi miti che aleggiano attorno ai suoi comportamenti.

Il corso è gratuito ed è obbligatoria la partecipazione a tutte le serate.

E' obbligatoria l'iscrizione sul sito www.veterinaricuneo.it, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, determinato dalla capienza della Sala.