Parte il gruppo di cammino a Manta. Lunedì 11 maggio il primo appuntamento

“Da soli si cammina veloce, ma insieme si va più lontano” è lo slogan con il quale gli infermieri di famiglia e di comunità dell’Asl CN1 promuovono il nuovo gruppo di Cammino a Manta, in collaborazione con il Comune e l’associazione Amici di Manta.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’obiettivo è estendere la possibilità, a chi lo desideri, di svolgere attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno.

L’avvio dell’iniziativa è previsto per lunedì 11 maggio con ritrovo alle ore 14.30 presso in piazza del Popolo 1 a Manta. L’iniziativa proseguirà tutti i lunedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

“Promuovere la salute e l’attività fisica richiede un importante lavoro di squadra e di integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi – spiegano gli organizzatori -. Gli studi di letteratura hanno dimostrato che l’attività fisica fa bene alla salute e al benessere di tutti ad ogni età sia

per le persone sane sia per quelle che hanno patologie croniche. Nonostante questo l’inattività fisica è un comportamento ancora molto diffuso”.

Contatto per l’adesione: 0175/215314-316 dalle ore 8 alle 16.