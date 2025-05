Bra, XXX Congresso di Chiusura del Distretto Lions 108Ia3, organizzato dal Club Bra Host

Nella prestigiosa cornice del Politeama Boglione di Bra si è tenuto il XXX Congresso di Chiusura del Distretto Lions 108Ia3, che comprende il Piemonte sud occidentale e la Liguria di ponente, con oltre 2mila soci in 65 Club.

L’evento è stato organizzato dal Club Bra Host nei giorni 3 e 4 maggio con la presenza di circa 170 delegati, contribuendo al successo dell’iniziativa in cui sono stati sviluppati i temi ed i progetti di un’intensa stagione di lavoro.

Tutte le autorità intervenute sul palco hanno messo in rilievo i valori e i principi del movimento lionistico formato da oltre 1,4 milioni di uomini e donne che hanno a cuore il “fare del bene” per il prossimo.

In questo contesto, il governatore distrettuale Vincenzo Benza ha ribadito che l’associazione ha di fronte sfide sempre più impegnative, che i soci sono chiamati ad affrontare con le competenze e le professionalità che li caratterizzano.

I Club sono stati incoraggiati, infine, a promuovere la crescita associativa e continuare a impegnarsi per le problematiche civiche, sociali e territoriali, riaffermando che laddove c’è un bisogno lì devono esserci i Lions.

Grande soddisfazione, quindi, da parte di Benza nel trasmettere il testimone a Mauro Imbrenda del Lions Club Asti Storici Artisti e Presepisti, che governerà l’anno sociale 2025/2026 con l’intento di rinnovare l’impegno di servizio nell’Associazione umanitaria più grande del mondo.

Non sono mancati i ringraziamenti al Club Bra Host per la riuscita dell’evento, come ha sottolineato il presidente di comitato Andrea Molineris: «È stato per me un grande onore guidare un gruppo coeso, appassionato e generoso come il Lions Club Bra Host. In occasione del Congresso di Chiusura del Distretto 108Ia3, ogni socio ha messo a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo per accogliere al meglio il Distretto nella nostra città. Sono orgoglioso del lavoro svolto insieme: abbiamo dimostrato cosa significa essere Lions, con spirito di servizio, amicizia e dedizione. A tutti va il mio più sentito ringraziamento». We serve!