Campagna di solidarietà per il Libano, soddisfazione a Valdieri per la risposta all'iniziativa

Ampia adesione da parte dei cittadini di Valdieri all'iniziativa benefica per la popolazione del Libano, in difficoltà a causa dei conflitti, promossa anche dal Comune e dal sindaco Guido Giordana. La campagna solidale puntava entro il 3 maggio a raccogliere beni di prima necessità come alimenti non deperibili, abbigliamento, prodotti per l’igiene e materiale scolastico.



Una risposta all'appello lanciato dal Secondo Reggimento Alpini al quale nel 2022 l'Amministrazione cittadina di Valdieri ha conferito la Cittadinanza Onoraria.

“Ringrazio i cittadini di Valdieri – commenta il sindaco Guido Giordana -. Siamo orgogliosi della partecipazione dimostrata e della buona risposta ottenuta. Ancora una volta abbiamo risposto alla chiamata della solidarietà partita dal Secondo Reggimento Alpini, dimostrando la volontà di proseguire nella reciproca collaborazione, sempre più cospicua. Come sindaco, ex alpino – conclude Giordana -, sono felice di condividere la finalità di questi messaggi di pace non solo all'estero, ma anche per il nostro Paese”.