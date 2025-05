Cuneo, da lunedì chiuso un tratto di via della Battaglia

A partire dalla mattinata di lunedì 12 maggio chiuderà al traffico un tratto di via della Battaglia, nel centro di frazione Madonna dell’Olmo. La porzione di strada sarà interessata da dei lavori eseguiti dall’impresa Falf Impianti per conto dell’Enel. In particolare, il divieto riguarderà la corsia di marcia verso la strada provinciale via Valle Po, nella zona all’intersezione con via Crissolo, all’altezza del civico 3.

La regolamentazione della chiusura sarà garantita mediante apposita segnaletica stradale e/o movieri per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle attività. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti considerando la modifica della viabilità. Il termine dei lavori è previsto per il tardo pomeriggio di venerdì 23 maggio, salvo complicazioni legate al maltempo o all’andamento del cantiere.